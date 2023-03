“No debería estar más...”: Mauricio Israel sin filtro contra Arturo Vidal tras ser tratado de “payaso”

Este martes en Sígueme y te sigo, Mauricio Israel respondió a los dichos de Arturo Vidal, tras revelar una supuesta indisciplina que habría tenido Darío Osorio en la selección chilena y que significó su salida de la concentración.

“Supe de muy buena fuente que Darío Osorio se molestó porque le hicieron un foul, reclamó fuertemente y Berizzo le llamó la atención, no lo pescó, no le hizo caso y cuando fue a discutir, se hizo el choro. Pa’ fuera”, aseguró el periodista deportivo en el programa Círculo central, tal como consigna Página 7.

Estas palabras llevaron a el ‘King’ a defender fuertemente a su compañero tras el triunfo de ‘La Roja’ ante Paraguay.

“Quiero aclarar una cosa, de este payasito que está en la tele que habló muy mal de Osorio”, dijo el futbolista refiriéndose a Mauricio Israel. “Creo que eso hace mucho daño a un jugador que tiene mucho talento. Es uno de los próximos que se puede ir a Europa, entonces dañarlo a él y a su familia”, agregó.

“Siempre ha trabajado de manera intensa, con suerte dice ‘hola’ porque es muy callado, muy tímido, para que paren con los comentarios”, aseguró.

“Él se aprovechó de la situación”

Mauricio Israel ocupó su tribuna en TV+ para contestarle al jugador del Flamengo. “No me explicó por qué salió él a hablar de esto, por qué ese desmentido no lo hizo el agente de este muchacho, o la ANFP o la U” .

“Más que payasito, él salió de Melame (…) a él le preguntaron por el estado de la cancha y después aprovecha de decir que apropósito que los periodistas estaban ahí para decir tal cosa”, agregó.

Además, el panelista manifestó que “él se aprovechó de la situación, ya que va con un recado súper claro que no es para mí, él me usa para enviar un recado. Esa es una forma de ironizar, aunque ni siquiera me llega a molestar”.

“Le pediría que me prestara su cresta roja, y quizás también que me preste su Ferrari rojo chocado por curado (…) no estoy picado, solo quiero completar mi traje de payaso”, dijo con ironía.

“Vidal le hace el juego a su representante, porque aquí hay una guerra de representantes, pues quiere tener preponderancia y para poder venderlo él, debido a que ese es el negocio Felicevich, entonces manda a Arturo a defenderlo públicamente, no tendría por qué haber salido”, criticó

Al final, Mauricio Isael acusó que, durante estos últimos días, recibió complejos hostigamientos en su contra. “Yo he recibido funas en mi vida, pero lo que me ha pasado en estos días no lo había sentido ni vivido nunca”.

“La agresividad de la gente y amenazas de muerte a mí y mi familia por esta situación, y por supuesto me enrostran mi religión (…) lo que quiero decir es que lamento profundamente que él se haya prestado para esto”, mencionó.

“En este caso, todas las amenazas las he recibido por redes sociales, incluso por WhatsApp (…) y lo de Vidal lo tomo de quien viene, y apropósito, quiero felicitarlo porque ayer fue su despedida de la selección, después de como jugó no debería estar más”, finalizó.