“Sé la pena y rabia que da”: mamá de menor que actúa en La ley de Baltazar no pudo matricularlo por tercer año en un jardín infantil

Un revelador testimonio entregó esta semana la madre de Matías Bielostotzky, el menor de tres años que actúa en la exitosa teleserie “La ley de Baltazar”, y quien por tercer año consecutivo no ha podido ser matriculado en un jardín infantil debido a la cesantía de dos años que mantiene la mujer.

El alto costo que implica mantener al menor en dicho recinto, con precios que son similares al que se cobran en universidades, son a juicio de la madre los principales motivos que le han impedido matricular a su hijo.

El drama del actor de La ley de Baltazar

La revelación la hizo este martes en una publicación en la cuenta oficial de su hijo en Instagram, donde dio a conocer los problemas que ha debido afrontar estando cesante para sostener económicamente al menor.

“¿Cómo están? Nosotros, súper tristes, no quedamos en el jardín por tercer año consecutivo”, inició la mamá de Matías, quien reconoció que el suyo es “un problema a nivel nacional” derivado de la crisis económica mundial.

“Lamentablemente, es un problema a nivel nacional y no podemos hacer nada más que contar que somos una más, de las cientos de familias que no son candidatos para los jardines y que no es una opción pagar lo mismo que vale una universidad, por un jardín infantil particular, ya que mami ya lleva dos años sin pega”, explicó.

Pese a sus problemas, la joven igual empatizó con la situación de otras madres que, al igual que ella, deben hacer malabares para mantener sus hogares.

“En fin, mañana será otro día y saldrá el sol nuevamente, no se sientan solas mamitas, no es el fin del mundo si tu bebé no entró al jardín”, señaló.