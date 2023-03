“Casi lloré de nervios”: Alison Mandel recordó cómo lo hizo para entrevistar junto a su marido a Jennifer Aniston y Adam Sandler

Este viernes será el estreno del filme “Misterio a la vista”, la secuela de la comedia protagonizada por la estrellas de Hollywood, Adam Sandler y Jennifer Aniston, que en Chile se podrá en la plataforma de streaming de Netflix, y que para su promoción ha contado con algunas figuras televisvas nacionales.

Como la actriz Alison Mandel, quien este miércoles sorprendió a sus poco más de un millón de seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram una exclusiva entrevista a ambos actores junto a su marido, el comediante Pedro Ruminot.

El shock de Alison Mandel

Una activación de la plataforma en el país que se une a la realizada hace algunos días con la cantante Karen Bejarano, quien viajó a París, Francia, para ver junto a Aniston y Sandler un adelanto del filme.

En esta ocasión, la aparición de los actores se dio en el marco de una entrevista con Mandel y Ruminot, quienes destacaron en su interacción con los protagonistas de “Misterio a la vista” al hablar un fluido inglés, idioma que en palabras de la actriz nacional, han venido practicando hace bastante tiempo.

“Nos llamaron de Netflix Chile para decirnos que ellos (Aniston y Sandler) harían entrevistas y que habían pensado en nosotros. Es verdad que al principio no les creí”, dijo Mandel en conversación con lun.com, quien debió mantener la exclusiva entrevista en el más absoluto secreto y que en la misma debió lidiar con sus evidentes nervios.

“La grabamos hace tres semanas y teníamos un acuerdo de confidencialidad (con Netflix Chile). Pedro no estaba nervioso, tiene nervios de acero. Yo, en cambio, casi lloré de nervios. Estaba muy ansiosa, tomé agua hartas veces, luego quería hacer pipí, luego agua nuevamente y así”, relató la comediante.

“La verdad no, no nos falló (el inglés), pero fue todo un desafío, porque nosotros no tenemos una educación bilingüe. Ambos hemos tomado cursos y yo llevo un tiempo estudiando con una profesora con la que conversamos y debatimos temas contingentes y eso fue muy útil. Pero claro, no es algo que lo tengamos integrado entonces sí me puse nerviosa”, reveló la exClub de la Comedia, quien quedó fascinada de conocer a las estrellas del cine en el orbe.

“Conversamos, exactamente, ocho minutos (por Zoom) que es lo que daban y ellos fueron un encanto. Divertidos, receptivos, alegres y bacanes. La edición la hice yo y fue difícil porque no podía dejar todo el material, ya que a ratos nosotros no escuchábamos bien o viceversa. Nunca (imaginé hablar con ‘Rachel’ de ‘Friends’) y me emociona mucho, porque siento mucha admiración por ella y su vida profesional. Aparte, en esta casa somos muy fan de Adam Sandler y todo lo que hace y no nos hemos perdido ninguna película de él”, explicó.

“Para mí fue muy emocionante este desafío, porque llevo muchísimo tiempo estudiando inglés para poder superarme en hartos ámbitos personales y laborales, y fue de esas situaciones que te ponen muy nerviosa, pero sabes que debes enfrentarlas”, aseguró Mandel, quien sobre el final de su entrevista en el medio de circulación nacional insistió en la veracidad de su conversación con Aniston y Sandler.