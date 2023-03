“Gritaba y saltaba”: Emilia Daiber revela cómo llegó a animar “El discípulo del chef”

Emilia Daiber relatará cómo fue el proceso por el cual llegó a ser la animadora del programa culinario “El discípulo del Chef”, entre otras anécdotas y hechos de su vida profesional y personal, este sábado 1 de abril en un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, por las pantallas de Chilevisión.

La periodista será acompañada, como anfitriona e invitada, por su colega Ale Valle, el actor Felipe Ríos y el ex chico reality Arturo Longton.

Respecto a su arribo al espacio televisivo gastronómico, Emilia contará que “en Chilevisión partí en el matinal como notera, estuve harto tiempo, después panelista, tuve a mi hijo, desaparecí seis meses de la pega de la tele y me dedicaba básicamente a amantar a mi hijo y a cocinar”.

“Me caí de la silla”

Pero recibió la llamada del mismisimo Sergio Nakasone, prestigioso productor y director de TV, mientras se encontraba comiendo en un restaurante junto a su esposo, Axel, y su pequeño hijo. “Entonces me llama Naka y me dice: ‘oye hay un casting, casting no más, para ser conductora de un nuevo programa de gastronomía’, grité, le grité en la oreja y me fui para atrás y me caí en la mitad del restaurant. Loco, la reacción cero profesional, gritaba y saltaba mientras me hablaba, le pasé el teléfono al Axel, como ‘sosténmelo’”, revelará en su turno de recibir a los comensales en su casa.

La también animadora contará que de inmediato partió al casting, con su hijo lactante a cuestas, y que recuerda que le hicieron leer una mención para evaluar la lectura en voz alta. Tras audicionar 40 minutos Daiber pensó: “me fue como el hoyo”.

“Yo estuve en ascuas esperando la noticia dos semanas. De repente me llaman y me dicen ‘hola, te llamamos para infórmate que vas a ser la animadora de ‘El discípulo del Chef´. Mira, si antes me caí de la silla, mira, te explico, el Axel me dijo ‘te sacaste leche y celebramos con pisco sour’”, confesará con nostalgia y emoción.