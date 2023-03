JC Rodríguez sobre la competencia en el rating matinal: “cada canal está apostando sus fichas”

En semanas recientes, varios canales chilenos han realizado cambios en sus matinales, como animadores y panelistas, en busca de mejorar su rendimiento en el rating. Pese a que “Contigo en la Mañana” lleva tres años consecutivos liderando la sintonía, algunas jornadas ha sido superado. Sobre este tema conversó Julio César Rodríguez con Página 7.

Si bien “Mucho Gusto” y “Tu Día” han sorprendido con mejores índices en número de televidentes que el franjeado matutino de CHV, Julio César parece confiando en los días venideros.

“Estos días de matinal son de ajuste, porque todos los canales están programando la noche”, argumenta de entrada el periodista.

“Estamos haciendo un buen programa nosotros, a veces nos va mejor, a veces no tan bien, la competencia tiene aciertos, la parrilla programática es importante, así que está todo líquido todavía”, añadió.

Quedan muchas cartas en juego

No obstante, JC Rodríguez no es taxativo en su optimismo, dado que todos los matinales están realizando estrategias para cautivar a la audiencia de la mañana. “No me atrevería a decir nada muy contundente, sólo que cada canal está apostando sus fichas para hacerlo lo mejor posible”, reflexionó el rostro de Chilevisión.

Estos meses los espacios matutinos han incorporado a su parrilla programática temas relativos a la entretención, situación que para Julio César es necesaria, pues se encuentran en el tapete público. “El matinal siempre va a hacer temas que son de interés y, si son de espectáculos, los vamos a hacer. No tenemos problemas en hacerlo bien, esa es la técnica, hacerlo con investigación, diferentes fuentes, como es el estilo del programa”, fundamentó el conductor de “Contigo en la Mañana”.

“Hay que esperar y no me atrevería a decir qué va a pasar en el año, porque nosotros también vamos a tener un reality, entonces todo puede pasar en términos de sintonía”, aseguró JC Rodríguez.