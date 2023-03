Le recuerdan el “Rey León” a Daniela Aránguiz y saca las garras como la mejor de las amigas

Daniela Aránguiz, según sus palabras, es la mejor amiga que se puede tener, porque confesó en “Zona de Estrellas” que es capaz de echarse la culpa para tapar el “condoro” de una cercana.

En el programa de Zona Latina conversaban sobre las infidelidades y le preguntaron si alguna vez había ocultado la infidelidad de alguien más . “Para que no sea algo mediáticamente y no afecta a mi familia, sí”, respondió la ex de Jorge Valdivia.

Pero rápidamente Adriana Barrientos le replicó: “Pero una vez hubo un llamado de teléfono donde un periodista llamado Andrés Baile te dice ‘Daniela ¿qué hacías hoy sábado por la mañana?, corría el año 2007″.

Y el panel al unísono dijo que estaban pensando en la misma amiga, que si bien no dijeron el nombre, era Coté López y el recordado “Rey León”.

“Si tú a mí me llamas en la noche y me dices que te estás mandando un condoro y soy amiga tuya, yo siempre voy a ser leal con mis amigos y soy capaz de echarme la culpa yo”, sentenció firme Aránguiz.