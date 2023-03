“Me cae tan mal Mariano, pero pucha que le encontré razón!”: escena entre padre e hijo en “La Ley de Baltazar” sacó aplausos

Una escena entre padre e hijo marcó el capítulo de este miércoles en “La Ley de Baltazar”. Mariano fue firme con Benjamín, al enrostrarle que es momento que estudie y se deje de pataletas.

Benjamín está con ataque porque no se ganó la beca a Australia, por lo que su polola viajará sola. “Quiero vivir esta experiencia con ella”, le dice el joven desesperado a su papá.

“Escúchate, estás haciendo una pataleta”, le dice Mariano y es ahí donde trata de entablar conversación: “¿Por qué no te ganaste la beca”.

“Porque no tenía los estudios”, le responde a su padre.

“Lo que tienes que hacer es estudiar”, le insiste Mariano y el joven le replica que “me da rabia que no me podai entender, que seas tan frío”.

“Te entiendo y no estoy de acuerdo, yo soy tu papá y no voy a hacer algo que te va a hacer daño, tienes que entender de qué se trata la vida, qué significa la plata, no te voy a dar una vida de rico y famoso, eso no está bien”, precisó.

Y los televidentes por primera vez, le encontraron razón a Mariano, quien es un personaje bastante cuestionable en la teleserie.

“Me cae tan mal Mariano, pero pucha que le encontré razón!!!”; “Digan lo que digan de Mariano, me encantó verlo actuar como papá y parándole el carro a Benja de una forma centrada, madura y preocupada por el bienestar de él”, fueron algunos de los comentarios.