¡Tiembla Piqué! Shakira tiene quien la proteja: Alejandro Sanz y Carlos Vives, así la defienden

La noche de ayer Shakira se convirtió en tendencia luego de que la cantante de ‘Antología’ publicara una inocente imagen con una descripción que confundió a más de uno, pues en ella se podía leer ‘Chiaroscuro’, y es que la primera parte de la palabra hizo que se desataran teorías de una nueva indirecta a la novia de Gerard Piqué.

En la fotografía es posible apreciar a la cantante con un lado de la cara bajo la sombra y otro lleno de luz, mientras utiliza un bucket hat color negro con una sudadera color café. Los primeros en reaccionar ante la publicación fueron Ibai Llanos y Kun comentando “Clara oscuro, como que por ahí está diciendo que Clara es oscura, puede ser que como que clara esté oscura”.

La realidad es que, a pesar de que muchos pensaron que la cantante estaba enviando un nuevo dardo a Clara Chía, tanto que algunos no dudaron en atacarla, diciéndole que ya supere el tema de Piqué, algunos se dieron a la tarea de desmentir esto, buscando el verdadero significado de la palabra.

Mis dos neuronas analizando el último tweet de shakira pic.twitter.com/WQi6RF9p9m — Argelxs (@argelxs) March 29, 2023

A pesar de que suena a una indirecta, Shakira en realidad se refiere a una técnica de pintura que en español se traduce como ‘claroscuro’ donde se pasa de fuertes contrastes de oscuridad a tonos luminosos.

También te podría interesar: Shakira dice adiós a las reglas de Carolina Herrera: desafió sus consejos con estas plataformas

¿Los guardaespaldas de Shakira? Alejandro Sanz y Carlos Vives los verdaderos amigos de la cantante

Si de algo puede presumir, Shakira es de la sólida amistad que por años ha mantenido con Alejandro Sanz y Carlos Vives, mismos, con quienes ha trabajado en algunas ocasiones para temas como ‘La Tortura’, ‘Te lo Agradezco pero No’ y ‘La Bicicleta’, gozando de una sólida relación más allá de lo profesional.

Esto mismo ha provocado que el público la relacione sentimentalmente con el español, aunque en realidad entre ellos nunca pasó nada más allá que una simple amistad.

También te podría interesar: “Clara-mente la amas”, le dicen a Alejandro Sanz tras su reacción en indirecta de Shakira a Clara Chía

Alejandro Sanz sale en defensa de Shakira (una vez más)

Alejandro Sanz fue uno de los famosos que se sumó al controversial post, comentando con un emoji de lobo, que es como se le conoce a su entrañable amiga colombiana. Pero esta no ha sido la única vez que el español mete las manos al fuego por Shakira.

En una entrevista para ‘El Universal’, el músico habló sobre su nuevo tema ‘Correcaminos’, pero en la sesión de preguntas, no pudieron evitar sacar a flote la situación de Shakira y las críticas que se ha llevado por plasmar en las letras de sus canciones, su situación con Gerard Piqué.

Sanz comentó: “Nosotros, los artistas, terminamos siendo muy autobiográficos cuando escribimos, porque en definitiva, el manantial donde está, en la introspección, en lo que uno lleva dentro, en las cosas que siente, ¿no?”

El español agregó: “Entonces, oye, si está en ese momento de expresarse de esa forma alguien, pues es lo normal que ocurra, y bueno, el que no quiera escuchar, que no escuche, tampoco es obligatorio escuchar” y zanjó con: “Lo bueno de las buenas amistades es que se quedan entre dos personas. Eso es lo mejor” para no dar más detalles del estado actual de Shakira.

Carlos Vives, el eterno defensor de la colombiana

El cantante originario de Santa Marta, Colombia, también habló sobre lo que se ha comentado respecto a las canciones de Shakira y las indirectas que lanza a Gerard Piqué, defendiéndola y comentando que ella solo está haciendo lo que le pide su corazón, “Un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi estilo, ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así y lo ha intentado superar a su estilo, a su forma”. Declaró Vives.

También comentó que desea lo mejor para ella y el español, para que los pequeños Sasha y Milán no sufran. “Yo quiero que ella sea feliz y que todos sean felices porque al final, cuando se rompe algo así, quiere uno que los hijos sean felices”.