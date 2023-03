“Yo no viví esa película que contó”: Claudio Reyes desconoció versión de Jajá Calderón por la pelea de ambos

Claudio Reyes desconoció este miércoles en su programa de Youtube la versión que el humorista Jajá Calderón dio en “Sígueme y te sigo” por la pelea de hace algunas semanas en la que el actor agredió al comediante.

Fue durante la emisión del streaming “Especial Troll” donde el actor quiso ponerle fin a la polémica y mediática disputa con el humorista luego que su compañero del programa, Ricardo Delgado, le preguntara por las declaraciones que Calderón ofreció esta semana en el programa de farándula de TV+.

La molestia de Claudio Reyes

“Oye, antes que te vai (sic). ¿Qué pasó con el Calderón, que vi en el programa este?”, lanzó Delgado, quien encontró la inmediata respuesta de un molesto Reyes.

“No, no vamos a hablar más webadas, pero yo lo vi. Lo vi, pero yo no viví la película que narró él (Calderón). Dije: ‘¿En qué cine dieron esa weá (sic) que él contó? Bueno, chao. Pero me alegro. ¿Sabís que, de verdad? Me alegro porque fue a promover. ¡Por fin! Una actuación de él, no sé a dónde, que va a lanzar otro libro, lo cual me alegro mucho. Pero el pretexto, no, no. Porque yo no ando inventando webadas, yo digo las webadas como son”, explicó el actor, quien incluso le dedicó unas escuetas palabras a Óscar Gangas, el otro humorista que hace varios días dio a conocer la pelea entre Reyes y Calderón en el mismo programa de TV+.

“No, ya chao, no nombremos más a los weones porque cualquier cosa va a ser usada en nuestra contra y vamos a tener pa’ darle programas pa’ dos semanas a los weones. No, chao. Esa webada murió hace mucho rato, ya poh, hombre”, insistió.

De todos modos, y para cerrar definitivamente la polémica con el humorista, Reyes aclaró que le desea lo mejor en su futuro laboral a Calderón, aunque insistió en que la versión de él es contraria a la realidad de lo que sucedió.