Chantal Aguilar no tiene problemas con la competencia en TV: pololea con figura de TVN y asegura “estar muy enamorada”

Luego de su incorporación al área deportiva de Canal 13, la figura de la periodista Chantal Aguilar ha tomado nuevos aires en la señal privada tras su exitoso paso por diversos proyectos televisivos de la estación controlada por el grupo familiar de los Luksic.

En su nuevo rol fue que el sitio de espectáculos Tiempo X quiso profundizar en la vida de la comunicadora, quien sorprendió al revelar su ya consolidada relación amorosa con un colega de la competencia en TV.

La vida amorosa de la nueva figura deportiva de Canal 13

El también periodista y editor de TVN, Gonzalo Contreras, con quien ya va para el octavo año de relación, y de quien se declara “muy enamorada y contenta”.

“¿Sigo hablando de él?”, pregunta la periodista, quien ante la sorpresiva consulta del medio en la entrevista, le dedicó algunos minutos a destacar las virtudes de su colega de la competencia televisiva.

“Vivimos juntos. Lo conocí acá en Santiago, trabajando. Él era periodista deportivo y nos conocimos por algo así. Él ya no trabaja en eso, trabaja en TVN ahora, es editor de noticias. Estoy feliz, estoy muy enamorada y contenta, llevamos como ocho años, harto”, reconoció Aguilar, quien encontró en su actual pareja el apoyo y comprensión necesarios para desarrollar y proyectar su carrera profesional.

Chantal Aguilar. Fuente: Tiempo X.

“Esta pega es demandante y tiene sus tiempos que una persona que no trabaja en esto no entiende. Yo antes me iba a juntar con amigos a las nueve o a las ocho de la noche, pasa algo y jodiste, tienes que cambiar tus planes, rearmar la nota, irte a reportear. De hecho, cuando hice la práctica pololeaba con un chiquillo que trabajaba en otra cosa y nunca me entendió”, contó Chantal.