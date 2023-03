Gala Caldirola alivia a sus seguidores y da buena noticia respecto a su salud

La semana pasada Gala Caldirola preocupó la semana pasada con un anuncio en Instagram, donde dejó entrever que había algunas sospechas de un cáncer mamario.

“La importancia de hacerse regularmente la inspección mamaria. No solo con la eco mamaria, también con la mamografía. Pues hay problemas que no se ven a través de una Eco. Como fue mi caso”, fue parte de su testimonio.

“Sigo a la espera de saber cuál es próximo paso, todavía no hay nada claro y lo reconozco, he tenido dias malos, miedos. Pero trato de irme a dormir con pensamientos positivos, ya saben que la actitud puede sanar o enfermar. Hermosa que lees esto, cuídate y no te dejes pasar! No cuesta nada hacerte una revisión anual”, finalizó.

Las buenas noticias

Pero ahora dio buenas noticias y publicó una foto bastante contenta: “Hoy me dio muy buenas noticias el especialista, mi ángel de la guarda me cuida y gracias a todos los que me mandaron energía linda”! De verdad fue recibida”.