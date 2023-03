Hijo de Victoria Ruffo presume a su novia en redes: seguidores piden “ayudarlo a bajar de peso”

Anuar Fayad, hijo de la actriz Victoria Ruffo y el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, presumió de su relación con la joven Arantza Romero en las redes sociales.

En la red social Instagram, Anuar publicó varias fotografías donde aparece al lado de Arantza y colocó dos emojis de corazón, mostrando el gran amor que siente por la bella joven.

La chica, inmediatamente reaccionó a la foto, escribiendo “Te amo” acompañado de un corazón. Arantza ya tiene en sus redes sociales varias fotos con el mellizo, por lo que se presume que ya tienen unos cuantos meses juntos.

En sus stories hace más de 3 meses publicaron sus primeras fotos juntos en un reencuentro que ambos hicieron con su amigo Sebastián Torres, al parecer ese día anunciaron a sus seguidores que están juntos.

Arantza es una joven que, por sus fotografías en las redes sociales, demuestra que su gran pasión es viajar. Además, es una talentosa cantante que, según el portal Mamas Latinas, se ha codeado con estrellas como Plácido Domingo y Maluma.

Victoria Ruffo los apoya, pero en el peso ¿qué?

La “Queen de las telenovelas” ya había tocado el tema sobre las relaciones de pareja de sus mellizos y aseguró que los apoyaría en todo momento.

“El hermano mayor, José Eduardo Derbez, pone el ejemplo en muchas cosas para sus hermanos, pero también para sus papas porque te vas haciendo la idea de que tarde o temprano formarán una familia. Es ley de vida”, dijo en entrevista al programa Hoy.

Sin embargo, hay algo que no ha podido controlar la protagonista de Corona de Lágrimas y son las criticas de los seguidores por el problema de peso de Anuar.

Si bien hay comentarios en las publicaciones del mellizo alabando su relación amorosa con Arantza, también hay crueles comentarios sobre su peso, en los que destaca que le piden a Victoria y a Arantza ayudar a Anuar a cambiar su alimentación.

“Porque no baja de peso ese muchacho si se puede bajar, ayúdenlo que lo necesita, tanto dinero y no lo han ayudado”, “Solo la “panza” los separa. Por qué su mamá no lo ha ayudado a bajar de peso”, “Tanto dinero y porque no ponerlo con un buen plan alimenticio o una cirugía”, son algunos de los comentarios que recibió el joven en su cuenta de Instagram