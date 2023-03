House Of The Dragon contará con menos episodios que la primera temporada: estos son los motivos

El fenómeno de ‘House Of The Dragon’ ha acelerado los planes de los ejecutivos detrás del Spin-off de ‘Game Of Thrones’.

En un informe reciente de Deadline, se reveló que la próxima temporada de la serie tendrá tan solo 8 episodios, dos menos que la primera temporada.

La decisión forma parte de una estrategia que buscaría acelerar el estreno de la serie y prepara lo que sería una tercera temporada.

No obstante, algunos analistas consideran que este ajuste forma parte de la reducción de costos que está llevando a cabo el liderazgo de Warner Bros.

“Se ha informado que el equipo creativo de House of the Dragon había imaginado que la serie duraría tres o cuatro temporadas. Escuché que el productor ejecutivo y showrunner Ryan Condal, trabajando con el autor / productor ejecutivo George RR Martin, dio un paso atrás cuando la temporada 2 se estaba armando para tener una visión general de la serie, que sigue a Fire & Blood de Martin, y descubrir el flujo narrativo general, incluida la forma de dividir las historias temporada a temporada y qué batallas incluir y cuándo”, señala el reporte.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de House Of The Dragon?

Los nuevos episodios de la precuela de Games Of Thrones, verán luz para mediados del 2024, para el lamento de los seguidores de la franquicia.

El showrunner de la serie, Ryan Condal, confesó hace unas semanas que las jornadas de grabación iniciarán “muy pronto”, por lo que a esas fechas de grabación deben sumársele, como mínimo, 12 meses más, entendiendo las complejidades del proceso de posproducción.

La primera temporada de la popular serie dejo a los fans boquiabiertos tras la muerte de Lucerys Valyrian y su dragón, Arrax, a manos de su primo, Aemond Targaryen y su dragon, Vhagar.

La nueva temporada de la serie tendrá cambios a nivel de dirección, ya que no contará con Miguel Sapochnick como showrunner de la serie, por su parte Ryan Condal continuará la serie en solitario como el encargado ejecutivo.