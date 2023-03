La impensada razón que obliga a Jennifer López a despertar todos los días antes de las 5:00 am

A sus 53 años nadie puede negar que Jennifer López se encuentra en su mejor momento: Una cara hermosa y un cuerpo espectacular. Su talento no tiene discusión alguna.

Pero JLo tuvo sus momentos difíciles, donde debió tomar cartas en el asunto para mejorar su estilo de vida y tener algo que es muy importante, salud mental.

En entrevista para la revista UsWeekly, la Diva del Bronx contó uno de los secretos para conservar su bienestar emocional y tener una actitud mental positiva. “Creo que hay una correlación positiva entre el ejercicio y la salud mental”.

Confesó que debido a una experiencia con un ataque de pánico fue que comprendió la importancia del ejercicio para mantener su estabilidad emocional.

Los ataques de pánico la llevan a reflexionar

La cantante se atrevió a tocar este tema a sus fans en su boletín informativo y precisó que fue en una época a finales de sus veintes que sufrió ataques de pánico provocados por el agotamiento. “Me sentí físicamente paralizada”.

Destaca la artista en el texto que existió un momento donde dormía de 3 a 5 horas cada noche. “Estaba en grabaciones todo el día y en estudio toda la noche y los fines de semana grabando videos y en fiestas”.

Según el portal Infobae, JLo resaltó que en ese punto de su vida sentía que era invencible hasta que un día se enfrentó cara a cara con las consecuencias de descansar.

“Un día estaba sentada en mi camper y entonces comencé a pensar en todas las cosas que debía hacer durante el día y de pronto me sentí como congelada, tenía la vista nublada”.

La famosa que prepara su nueva producción musical titulada This Is Me ... Now, dijo que los síntomas físicos la hicieron sentirse asustada y la invadió el miedo pero que, con el tiempo, comprendió que se trataba de un ataque de pánico provocado por el cansancio.

Su guardaespaldas la ayudó

Incluso admitió que no sabía de qué se trataba lo que había vivido y que su guardaespaldas fue quien la apoyó llevándola inmediatamente con un médico, quien le explicó lo que estaba sucediendo a la exitosa cantante.

“Lo bueno fue que cuando mi guardaespaldas me ayudó, ya podía hablar pero por un momento creí que me estaba volviendo loca y eso mismo le pregunté al doctor y me dijo que no, que solo necesitaba dormir”.

Al consultar al médico, este le recomendó que durmiera entre siete y nueve horas diarias por noche, que no consumiera cafeína y que realizara una cantidad considerable de ejercicio si iba a hacer tantas actividades.

“Hay días donde me levanto y siento que se me han ido 10 años de la cara (…) A través de esta experiencia comprendí el significado de cuidarse y amarse una misma”, aseveró la cantante.