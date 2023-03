“Me tocó ver ese sufrimiento”: Eduardo Fuentes no aguantó las lágrimas al ver avance del documental de Claudia Conserva

Esta mañana en Buenos Días a Todos de TVN mostraron un avance de lo que será Brava, el nuevo documental de Claudia Conserva donde mostrará lo que ha sido su lucha contra el cáncer. El adelantó sencillamente impactó profundamente a los animadores del programa Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

“Vemos a Claudia con una fortaleza, una transparencia porque creo que ella ha sabido ser lo suficientemente honesta para no romantizar la lucha del cáncer”, comentó de inmediato el animador del matinal, quien al terminar el avance no pudo contener las lágrimas.

Tal como expicó, su emoción tuvo que ver con que su madre falleció producto del cáncer y su propia experiencia. “A mí me tocó ver ese sufrimiento y esa luz que se va apagando de manera muy dolorosa. Yo tuve un cáncer menor, cáncer de tiroides, que tiene super buen pronostico. Pero las personas en Chile que tienen en su historia la palabra cáncer somos cada vez más”

“Impactado”

“Yo creo que es imposible para cualquier persona que haya estado cerca del cáncer no sentirse tocado, impactado por este relato”, dijo Eduardo Fuentes al terminar de ver el avance del documental de Claudia Conserva.

Luego, el periodista tuvo un momento de reflexión sobre esta enfermedad que se llevó a su madre.

“Por mucho tiempo tuve una relación con el cáncer de mucha rabia. Cuando murió mi mamá me dio rabia. En ese minuto, pensé que me podía rebelar contra la vida, porque me robaron a mi mamá, yo tenía 18 años, mi mamá era una mujer muy buena, tenía una historia bien potente, y a pesar de eso, viene esto, un golpe devastador con un cáncer de estómago que fue sumamente rápido”, dijo, tal como consignó MiraloQueHizo.

“Para mí, como hijo, fue muy doloroso ver ese deterioro en corto tiempo y esos cánceres son muy evidente en lo físico. Mi mamá fue diagnosticada en septiembre y se fue en enero, y yo vi que mi mamá se fue extinguiendo, adelgazando, apagando, y tuvo la fortaleza de esperarme para despedirse”, agregó.

“El cáncer no deja de ser terrible, daría muchas cosas para estar con mi mamá, pero la vida es así, todos sabemos que vamos a morir y no lo enfrentamos como deberíamos. Pero Claudia Conserva sí lo está haciendo, enfrenta con hidalguía y nobleza esta lucha contra el cáncer”, finalizó Fuentes.