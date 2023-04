Mientras que Yolanda Saldívar podría salir de prisión, Chris Perez publica triste mensaje

A sus 23 años, Selena Quintanilla se encontraba en la cima de su carrera como una de las figuras más grandes de la música Tex-Mex en Estados Unidos y México cuando Yolanda Saldívar acabó con su vida.

Aquel 31 de marzo de 1995, Selena tuvo una discusión con Saldívar en el Motel Days Inn, en Corpus Christi, Texas, aparentemente por razones de dinero. Y es que la familia Quintanilla comenzó a detectar movimientos sospechosos en sus cuentas y a recibir reclamos de los fans que habían sido estafados. Saldívar se convirtió en la principal sospechosa y primero fue confrontada por el padre de Selena.

Tras esto, la mujer compró un revólver calibre 38, citó a la cantante en el Days Inn para entregarle unos documentos y así tratar de justificar el dinero faltante por el que se le acusaba pero terminó disparándole. Pese a los intentos de los servicios de emergencia por revivirla, la cantante fue declarada muerta poco después a causa de un choque hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio.

Yolanda Saldívar mujer estadounidense. Encarcelada en 1995 y condenada a cadena perpetua por el asesinato de la cantante de música texana Selena Quintanilla en el motel Days Inn de la ciudad de Corpus Christi, Texas el 31 de marzo de 1995, ​ y hasta día de hoy sigue encarcelada. pic.twitter.com/0RmYM2TbJO — Crónicas de Banqueta (@cronicabanqueta) April 22, 2020

Yolanda fue detenida y tras varios juicios, el 23 de octubre de1995 se determinó que era culpable por homicidio en primer grado y condenada a cadena perpetua. A la fecha no ha dicho por qué la mató.

En una entrevista para A&E Real Crime Carlos Valdez, el fiscal principal del caso, aseguró que: “Yolanda quería matar a Selena porque Selena iba a despedirla. Ella no existiría si no hubiera estado con Selena. Y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie”.

Mientras Yolanda Saldívar podría quedar libre, Chris Pérez sufre la ausencia de Selena

Yolanda Saldívar ha estado presa desde finales de noviembre de 1995 pero cuenta con la posibilidad de libertad condicional al cumplir 30 años de reclusión. Esto quiere decir que el 30 de noviembre de 2025 podría presentar una solicitud para que se le de la oportunidad de salir bajo palabra.

La ex presidenta del club de fans de Selena ha estado cumpliendo su condena en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville, Texas, en completo aislamiento debido a que varias reclusas la han amenazado de muerte por lo que le hizo a la cantante.

Mientras el destino de Saldívar sigue siendo incierto, Chris Pérez, viudo de la Reina del Tex Mex, sigue sufriendo su ausencia.

A través de sus redes sociales, Pérez compartió unas fotografías con un triste mensaje para su amada: “Chicos... Es ese momento. 31 de marzo de 1995. Voy a desaparecer. El 2 de abril (1992) es el siguiente”, escribió, haciendo referencia al aniverasrio luctuoso de Selena y el día que sería su próximo cumpleaños.

El músico llegó a la vida de Selena en 1990, cuando se unió a la agrupación familiar como guitarrista. En 2012, escribió el libro To Selena With Love, donde relató que su amor comenzó oficialmente durante una gira por Acapulco, México.

Ambos comenzaron a verse a escondidas de la familia Quintanilla ya que la cantante estaba sometida a las estrictas reglas de su padre. Tras ser descubiertos, Chris fue expulsado del grupo y Abraham Quintanilla, le prohibió a Selena buscarlo.

Su amor era tan grande que optaron por casarse en secreto, en 1992. Ambos querían formar una familia pero Yolanda Saldívar apagó sus sueños cuando le arrebató la vida a la Reina del Tex Mex el 31 de marzo de 1995, días antes de que ésta cumpliera 24 años.

Han pasado más de dos décadas desde que Selena Quintanilla murió trágicamente, pero Chris Pérez se ha encargado de mantener su legado vivo.