Sofía dispuesta a todo por quedarse con Tomasito en “La Ley de Baltazar”

Sofía está decidida en retener como sea a Tomás y alejarlo de las manos poco amorosas de su padre biológico, quien lo puso a trabajar junto a sus hermanos, sin posibilidad de colegio. Es así que la escena de este jueves en “La Ley de Baltazar” dio que hablar.

Sofía le manifestó al padre del niño que “si Tomás se queda con nosotros, nosotros podríamos darle la posibilidad que él estudie, obviamente que nosotros pagaríamos todo y él tendría la posibilidad de ser un profesional, sería súper bueno”.

“Y yo no me quiero quedar con usted”, le dice el niño al hombre, que de inmediato lo para en seco: “jovencito, no se me ponga na’h sin respeto, ¡se acuerda lo que conversamos ayer? qué le pasa a los cabros que le faltan el respeto a los mayores”.

Ahí Sofía le dice; “perdón, perdón y ¿qué es lo que les pasa?”

“Que me entere yo que le estai levantando la mano al Tomasito, y esta conversación va a cambiar de tono”, le dice indignado Manolo.

Sofía lo llama a la calma y ahí le dice al papá del niño: “mire, escuche, yo entiendo que usted esté lleno de trabajo, lleno de preocupaciones pero creo que el centro de la conversación es él, Tomás es lo importante, y él está bien con nosotros, nosotros podríamos incluso ayudarlo a usted a los hermanos de Tomasito también, dándole una plata mensual”.