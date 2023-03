“Te sacaste la cresta”: José Luis Reppening le tiró un salvavidas a Michelle Adam y protagonizó divertido chascarro

En el matinal “Tu Día” de Canal 13 recibieron con un divertido chascarro a la meteoróloga Michelle Adam, quien debuta el próximo lunes en dicho programa. Ella se reencontró con sus entrañables amigos Priscilla Vargas y José Luis Repenning, quienes se emocionaron con su llegada.

Durante su bienvenida transparentaron que Michelle Adam no venía preparada para hablar sobre el clima, que no había estudiado. Ella mencionó que empezaba su trabajo en abril, no hoy día que venía de visita nada más, y mientras estaban poniendo en el foco a la meteoróloga, Repe le tiró un salvavidas y se cayó afuera de cámara.

“Cambiemos de tema...”

“¿Qué te pasó?”, le preguntó Michelle entre risas, por lo que José respondió “era para ver si cambiábamos de tema”. Todo el panel estalló en carcajadas y la meteoróloga abrazó a Repe agradeciéndole la paleteada, “cambiemos de tema, hablemos de las caídas en los trabajos”, bromeó el periodista.

“Te sacaste la cresta”, le dijo Francesco Gazzella mientras se reía. “Te tiró un salvavidas Repe, qué eres amoroso”, dijo entre risas Priscilla Vargas, quien le tomó la mano. “No lo puedo creer”, dijo Michelle Adam asombrada por el gesto de su compañero, le preguntó cómo estaba y él le dijo que estaba bien.

“Estaba tomando la temperatura del piso”, bromeó Repe.