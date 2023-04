Con puro sabor latino: Shakira deja España y así criará a sus hijos lejos de Piqué y su ex suegra

Luego de casi un año envuelta en una tormentosa y mediática ruptura, Shakira está lista para abandonar España y con ello, dejar atrás las groserías de Piqué y su madre.

A través de un comunicado de la misma colombiana a sus allegados se dio a conocer que la fecha definitiva será el 11 de abril. Cabe destacar que la separación de Piqué no ha sido la única razón de su decisión sino también la frágil salud de su padre, quien ha tenido que ser internado en un par de ocasiones en los últimos meses. Hace unos días, su madre también tuvo que ser atendida en una clínica por una trombosis.

Por otro lado, la situación con su ex suegra, Montserrat Bernabeú no ha sido la mejor ya que ha trascendido que ella llegó a cubrir la relación extra marital de su hijo, mientras Shakira le lloraba. Desde que Shakira lanzó Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, quedó al descubierto que no sólo Clara Chía ha sido la “villana” en la ecuación sino también la señora Bernabeu.

Y es que cuando la familia política interviene en la relación de pareja, las cosas se complican y escalan hasta volverse insostenibles.

Por si fuera poco, Laura Fa, del podcast Mamarazzis fue una de las que aseguró que la madre de Piqué no respetaba a sus nietos, lo que llevó a Shakira a enfrentarla hasta los golpes.

La intérprete de Hips Don’t Lie viajará antes para dejar todo arreglado para la llegada. Cabe recordar que Shakira y Piqué tuvieron varios encuentros en los juzgados por la custodia de Sasha y Milán hasta que finalmente en diciembre firmaron un acuerdo para que la artista se quedase a cargo de los menores en Miami.

En redes sociales, los fans de la cantante han reaccionado al tema de la custodia, alegando que “es mejor” que los hijos estén al cuidado de su madre. Asímismo destacaron que será importante para estos ser criados más cercanos a sus raíces latinas

“Una madre hace lo que sea por sus hijos”. “Me alegra que los niños finalmente crezcan en el nido materno con ese sabor latino”. “Una bendición para los pequeños que tendrán a sus abuelos latinos para que les enseñen”. “Por los hijos una mamá hace lo que sea. Que Piqué siga con sus novias y fiestas y que ella siga cuidando sus hijos”. “Lo mejor que puede hacer por sus hijos es inculcarles sus raíces latinas. los latinos somos más amorosos”. “Después de las groserías de la suegra es claro que estarán mejor con los abuelitos latinos”.

La barranquillera ya está (re) conquistando los Estados Unidos. Hace unas semanas, tuvo una triunfal aparición en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon en la que no sólo demostró una vez más lo existoso que ha sido el tema con Bizarrap sino que está en su mejor momento física y emocionalmente.