De tal palo, tal astilla: 4 similitudes de la infidelidad del principe William como su papá a Lady Di

Desde hace ya varias semanas se ha hecho viral la presunta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton con Rose Hanbury, una amiga de la pareja, y que a muchos le ha traído, inevitablemente, el recuerdo de la princesa Diana.

Lady Di sufrió toda su vida por el engaño del príncipe Carlos con Camila Parker, quien es actualmente su esposa, pues varios años después de la muerte de su esposa, decidió pasar por el altar con la actual reina consorte.

Sin embargo, la Familia Real aún no se ha hecho eco de estas informaciones y de momento, son versiones que se manejan en los medios internacionales, pero que cada vez ganan más fuerza.

Las similitudes de la infidelidad del príncipe William con la de su papá

Una conocida en común

La princesa Diana conocía mucho a Camila, ya que ambas formaban parte de la misma esfera social. Inclusive, en internet se pueden conseguir postales de las dos charlando en su juventud. Ella hasta llegó a encararla para pedirle que respetara su relación. Sobre Kate, en la actualidad, se dice que conoce también a Rose porque siempre ha sido como una mejor amiga para William y fueron vecinos. En 2019 surgieron unas fotos comprometedoras muy cariñosos y Kate cortó la amistad.

La humillación crece

El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, se dio a conocer que el príncipe de Gales se fue a cenar con su amante, en vez de su esposa. Incluso ella dijo que no esperaba ningún regalo de su parte porque no era un hombre detallista. Al igual que con Diana, aparentemente todos sus allegados saben que él le es infiel y con el tiempo se ha ido agravando, así como ya no le presta atención y perdió el amor con la madre de sus 3 hijos.

Posible divorcio

La prensa británica incluso ya rumora que Rose Hanbury estaría separándose de su esposo próximamente. Esta historia se repite, porque Camila fue la primera en divorciarse del brigadier Andrew Henry Parker Bowles, con quien tuvo dos hijos.

Se repite la maldición de la princesa de Gales

Todo esto sale a la luz precisamente luego que Kate Middleton pasara a ser la princesa de Gales, mismo cargo que ostentaba Diana en vida. Durante muchos años, Lady Du intentó mantener la imagen de matrimonio perfecto, algo que estaría haciendo Middleton, pero en aquel entonces todo fue derrumbándose hasta el divorcio.