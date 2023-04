“Es mi única amiga en la tele”: Priscilla Vargas contó por qué se emocionó hasta las lágrimas con la llegada Michelle Adam

La meteoróloga Michelle Adam hizo su retorno triunfal a Canal 13, donde la audiencia la vio crecer como profesional. Ella visitó el matinal “Tu Día” en donde comenzará a trabajar desde este lunes, y se reencontró con sus entrañables amigos que hizo en Mega, José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

Pri se emocionó hasta las lágrimas al ver a su amiga, y le dio la bienvenida entre lágrimas. “La vamos a pasar increíble, la última vez que vi a Michelle me despidió llorando de Mega (...) Yo creo que no hay nada más lindo que llorar de alegría ¡Te echaba tanto de menos!”, exclamó la animadora.

Vargas habló con Las Últimas Noticias para contar más sobre por qué se emocionó tanto al ver a su amiga en el estudio del matinal. “Recuerdo que a Michelle le conté el lunes que el martes me iba de Mega. Me miraba esa vez y se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía ni hablar, estaba de verdad súper triste. Entonces verla entrar al estudio (de Tu Día) fue tan mágico, tan emocionante”, reveló.

La bonita amistad en los medios

Priscilla contó cómo se hizo amiga de Michelle, y esto habría partido después de que la meteoróloga llegara a la área de prensa de Mega. “La primera conversación que tuvo con ella fue una cuestión mía. Me vio triste y preocupada y le conté que estaba en proceso de separación”, confesó la animadora.

“Ella me contó su vida, porque también había pasado por una situación así. Nunca había tenido una amiga mujer en el medio, es mi única amiga en la tele”, continuó la animadora del matinal de Canal 13.

De igual forma, la periodista se refirió a la emoción de su amigo Repe, quien también terminó llorando con la llegada de Michelle. “Él también es muy amigo de ella, las lágrimas eran por verla; eran lágrimas de alegría. Es bacán llorar de alegría. Se contagia”, contó.

La meteoróloga también habló sobre la emoción que tuvo al ver a su amiga en el estudio de “Tu Día”. “Fue muy triste cuando se fue la Pri (de Mega), me sentí súper sola porque es mi amiga, y más encima después se fue Repe”, comenzó revelando.

“Entonces, vernos en el estudio fue increíble. Yo veía llorar a la Pri y decía ‘no quiero llorar’, pero al final fue todo tan bonito que no me aguanté”, señaló Adam.