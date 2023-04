Marvel Studios todavía no ha definido qué hacer con Jonathan Majors tras ser detenido por agredir a una mujer

Desde que se dio a conocer la detención de Jonathan Majors por agresión y acoso agravado contra su novia, dentro de las oficinas de Marvel no han parado las reuniones para decidir el rumbo del actor en la franquicia.

Marvel Studios ha estado aparentemente callado sobre el tema de los cargos contra Jonathan Majors, y hablando en el podcast The Hot Mic, Jeff Sneider reveló:

“He oído que Marvel no ha tomado ninguna decisión con respecto a Jonathan Majors, pero se han reunido o hablado con su agente para discutir posibles opciones en el futuro”.

Jonathan Majors es Kang el Conquistador en el MCU, apareciendo en ‘Ant-Man: The Wasp: Quantumania’ y la serie de Loki, donde aparece como Victor Timely.

El actor tiene numerosos proyectos alineados para él, y la próxima entrega de Avengers será una de las películas más grandes en las que aparecerá. Con su personaje unido al título, Avengers: The Kang Dynasty, esto hace que sea más complicado para Marvel Studios llegar a una decisión.

[Te recomendamos leer: Abogada de Jonathan Majors publica los mensajes de mujer que lo acusó de maltrato]

Caso Majors

El equipo legal del actor, liderado por su abogada Priya Chaudhry, se encuentra haciendo todo lo posible para demostrar su inocencia y lograr, posiblemente, salvar su carrera de la desaparición inminente.

Según The Daily Mail, la abogada explicó que Jonathan Majors fue, de hecho, quien había llamado al 911 primero para pedir ayuda porque le preocupó el estado emocional de su pareja, cuyo nombre no ha sido revelado, y que la policía lo arrestó siguiendo un protocolo específico para esos casos en Nueva York. Ahora, The Wrap informa que la abogada también reveló una serie de mensajes de parte de la mujer donde ella le pide disculpas al intérprete y asegura que explicó a las autoridades lo que realmente había sucedido.

Uno de los mensajes dice: “Por favor, hazme saber que estás bien cuando recibas esto. Me aseguraron que no te levantarían cargos. Dijeron que tenían que arrestarte como protocolo cuando vieron mis heridas y sabían que tuvimos una pelea. Estoy tan enojada de que lo hicieran. Y lamento que estés en esta posición. Will se asegurará de que no pase nada al respecto. Les dije que era mi culpa por tratar de agarrar tu teléfono. Acabo de salir del hospital. Solo llámame cuando estés fuera”.

Aunque para algunos esto es prueba clara de la confusión, algunos han tomado nota de la forma en la que la mujer se está comunicando y resaltan el momento en el que ella asegura que fue su culpa por tratar de tomar el celular de Majors sin su permiso, algo que suena a justificar una agresión desmedida de parte de un agresor que manipula emocionalmente a otra persona.