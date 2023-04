“Estuve a punto de ser constituyente”: Ale Valle contó que hasta una actual ministra de Estado se lo pidió

La periodista Alejandra Valle es conocida por su activismo político, de hecho, es concejala de la comuna de Ñuñoa y según contó ahora pudo haber llegado a otro importante cargo que incluso, se lo habría solicitado Camila Vallejo.

Todo salió a la luz en su participación en La Divina Comida, de Chilevisión, donde la actual tambien conductora de La Voz de los Que Sobran, fue consultada por Emilia Daiber si le ofrecieron postularse a convencional constituyente en 2021.

“Estuve cerca de ser constituyente. Me lo ofrecieron dos veces, pero con (Daniel) Stingo no podíamos ir los dos y dejar La Voz de los que Sobran votada”, comenzó diciendo Alejandra Valle.

Incluso reveló que recibió un importante llamado para motivarla. “De hecho, me llamó una actual ministra... Pucha, no sé si echarla al agua”, lanzó en la mesa con sus invitados, tal como consigna La Cuarta.

“Me llamó (la entonces diputada) Camila Vallejo, porque también me ofreció ser constituyente. Y cuando le dije ‘pucha es que ya no puedo, me decidí que no, porque va Daniel...’, me dijo: ‘¡Hasta cuándo los hombres van en los puestos de las mujeres!’”, contó la periodista.

Sin embargo, después reveló la razón que la hizo rechazar postulación: “O sea, no es que sea hombre y yo sea mujer, sino porque a mi me gusta mucho el periodismo y no tenía ganas de dejar el programa”.

