“Hay que entregarse al personaje”: Dayana Amigo contó todo sobre el proceso para transformarse en “Titi Larraín”

La actriz Dayana Amigo ha inmortalizado a Titi Larraín por años, la hija mayor en la comedia “Casado con hijos”. Sin embargo, el proceso de caracterización sigue siendo laborioso debido al icónico y reconocible look del personaje.

En el diario Las Últimas Noticias detallaron el proceso que toma 70 minutos y el trabajo de cinco personas. La cabellera rubia del personaje es el mismo pelo de Dayana, quien prefirió decolorarse un mes antes de las grabaciones en vez de colocarse una peluca, a pesar de que no se acostumbra a verse rubia.

“Para mí, luce y funciona mejor que sea mi propio pelo. Me tengo que retocar el color una vez al mes y también la raíz, porque crece y va cambiando el color, y se debe mantener continuidad en los capítulos. Me hago masajes capilares una vez a la semana para que el pelo no sufra tanto”, declaró.

De igual forma, contó que con Javiera Contador se pusieron extensiones de pestañas, las cuales se colocan una a una para que no nos tuvieran que poner postizas en cada grabación.

“No sabemos qué va a pasar con la serie”

Sin embargo, las uñas sí son postizas ya que no podría vivir con uñas largas. “Me complica mucho tener las uñas tan largas, no me manejo. Me las ponen cuando ya estoy vestida porque no me puedo subir ni la panty ni las botas cuando ando con ellas”, reveló la actriz.

Para la preparación del personaje, está detrás un equipo de cinco mujeres: Fernanda Tapia, Valeska Anjari, Loredana González, Valentina Maldonado y Romina Fredes. Una maquilla, dos la visten y dos la peinan.

Sobre todo este proceso, Dayana Amigo afirmó que “hay que entregarse al personaje. Cuando terminamos las temporadas hace 15 años, no me aguanté y apenas finalizamos de grabar fui a teñirme el pelo negro. Ahora no sé si pueda porque no sabemos qué va a pasar con la serie, hay algunos rumores porque nos ha ido bien”.