¿Lo forzaron como el ex de Becky G? Así admitió Alejandro Sanz su infidelidad a Jaydy Michel

Alejandro Sanz es una de las figuras más queridas del mundo de la música y su relación con la colombiana Shakira, no hizo más que despertar el interés de sus seguidores por verlos en una relación más allá de la amistad, pero ¿el cantante de verdad era un buen prospecto?

El cantante habría revelado algunos de los momentos más oscuros que habría atravesado en su vida, entre ellos, sus problemas con las drogas, los rumores de infidelidades, mismos por los que su propio personal lo habría amenazado con exponer y el deterioro de su salud mental debido al trabajo.

Aunque muchos lo consideraron como ‘el hombre perfecto’ para Shakira, nadie es perfecto y el propio Sanz, se unió a la lista de famosos que fueron infieles a sus parejas, en este caso, Jaydy Michel, con quien habría tenido a su primogénita y la engañó con otra mujer.

También te podría interesar: España conquistó el corazón de Shakira desde antes: un video con Alejandro Sanz lo demostraría

El día que Alejandro Sanz destapó su infidelidad a Jaydy Michel

Luego de que explotara la noticia del final del compromiso entre Becky G y Sebastián Lletget, debido a que el futbolista había sido amenazado por una cuenta anónima en Instagram donde se expondrían fotografías y detalles de su infidelidad a la cantante, hecho que terminaría por presionar al argentino a tal grado que lanzó un comunicado donde ‘aceptó’ que falló a su prometida.

Pero no solo Lletget aceptó su infidelidad, en su momento, Alejandro Sanz también reconoció que falló a su entonces esposa, la mexicana Jaydy Michel, cuya relación duró casi 10 años, desde 1995 y hasta 2004 y concibieron a su primera hija Manuela Sanz.

Igual que el futbolista, Alejandro Sanz se habría visto obligado a admitir su infidelidad con la diseñadora de modas Puertorriqueña Valeria Rivera, con quien además habría tenido a un hijo fuera del matrimonio llamado Alexander y quien actualmente tiene 20 años.

No fue hasta diciembre de 2006, que Alejandro Sanz habría admitido su infidelidad, solo dos años después de su separación con Jaydy Michel, comentando, “Opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años de edad nacido fuera de mi relación por todos conocida”.

También te podría interesar: La amistad de Shakira y Alejandro Sanz que pudo ser algo más

Cuando Alexander tenía 14 años, el cantante se disculpó con él por no poder asistir a uno de sus conciertos, pero por un olvido, no vio a su hijo tocar. Fue a través de una publicación en Instagram que Sanz escribió:

“El es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío. Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces, Te amo con locura”

Actualmente, el cantante goza de una bonita relación junto a Rachel Valdés, mientras que Jaydy Michel, goza de un amor estable junto al futbolista Rafael Márquez.