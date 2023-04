SEVENTEEN regresará el 24 de abril con su décimo mini álbum

Después de una gira mundial de 6 meses con 29 conciertos en 21 ciudades, los rompeescenarios del k-pop SEVENTEEN volverán con su 10° Mini Álbum FML el próximo 24 de abril.

Esta mañana, el supergrupo de k-pop reveló una imagen que ofrece un primer vistazo a su próximo mini álbum. En la imagen se muestran fotos de una cama sobre un charco de agua, una lámpara para leer y un ring de boxeo, todo en tonos azules apagados.

El nuevo mini álbum llega 9 meses después de SECTOR 17 (la edición deluxe de su cuarto álbum Face the Sun), que alcanzó el puesto No. 4 en la lista Billboard 200. Face the Sun, lanzado en mayo del año pasado, fue el álbum más vendido en Corea en 2022, con 3.28 millones de copias vendidas. Según la lista de ventas mundiales de álbumes de la IFPI publicada el 28 de marzo, Face the Sun y SECTOR 17 fueron también el 5º y el 9º de los álbumes más vendidos en todo el mundo en 2022. La pre-orden de FML ya está disponible, puedes encontrar más información en Weverse.

Unas horas antes del anuncio del mini álbum, SEVENTEEN también publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales que solo leía “SEVENTEEN STREET” y varios emojis, despertando curiosidad por los proyectos que se anunciarán junto con su inminente regreso.

Welcome to 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐄𝐄𝐍 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐄𝐓 💎



📅 : 🐱/🐸 ~

📍 : 🍡✨🏝



𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐎𝐎𝐍 — 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) March 30, 2023