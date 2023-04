Daniela Aránguiz se confesó tras fallido ingreso a “Aquí se baila”: “Me habría encantado ir a duelo con Lisandra Silva”

Durante la jornada de este lunes se estrenará un nuevo capítulo de “Aquí se Baila”, en donde Daniela Aránguiz tendrá una especial aparición en el programa para explicar su ausencia en el repechaje.

Sergio Lagos le consultó sobre los motivos que hay detrás de su retiro de la competencia, esto puesto que la exchica “Mekano” trabajó arduamente para ingresar al segundo aire del espacio de Canal 13 junto con el bailarín Darwin Ruz.

“Me da mucha pena entrar a este estudio así, en estas condiciones, mi idea era entrar bailando y volver a bailar. Pero en uno de los ensayos me fracturé dos costillas, y lamentablemente no me dan los tiempos de recuperación porque son 15 días de reposo por lo bajo”, expresará Daniela.

“Por la situación personal que estoy viviendo, esto era una distracción total para mí. Iba a ser súper bonito, volver a bailar me trae recuerdos de cuando era chica. El baile me hubiera gustado retomarlo aquí, este programa lo encuentro súper entretenido y lo estaba pasando muy bien”, lamentará.

Eso sí, tiró el palo sobre que le encantaría estar en la siguiente temporada del estelar: “Me gustaría entrar como jurado o haciendo backstage”, lanzará en tono de broma.

Sobre la competencia, la modelo aseguró que le hubiese gustado enfrentarse con una de las chicas que ya no es parte del programa.

“Me habría encantado ir a duelo con Lisandra Silva”, asegurará en el espacio.

Cabe recordar que este lunes se emite un nuevo capítulo de eliminación de “Aquí se baila”, después de la edición de “Teletrece central”.