Gonzalo Fouillioux cambió de faceta y ahora es modelo: “Soy muy malo para estas cosas (...) me da pudor igual”

Gonzalo Fouillioux está explorando nuevos caminos en su carrera profesional y se la jugó mostrando su faceta como modelo para una marca de ropa en su temporada otoño-invierno.

El periodista deportivo de TNT Sports vio su publicidad en una de las tiendas capitalinas: “Estaba pasando por ahí y me saqué una foto con la publicidad para hacer algo divertido. Justo había un señor, que parece que era futbolero porque me ubicaba, y me dijo: ‘oye, estái sacándote una foto contigo mismo jajajá’”, contó el comunicador en una entrevista en LUN sobre su nuevo desafío.

Asimismo, confesó que “me da pudor igual” puesto que él siempre ha sido bastante pudoroso para este tipo de cosas.

“Me carga verme cuando hago programas. Sé que está mal porque es algo que hay que hacer para corregir un montón de cosas y no solo desde el contenido, sino también de la forma”, asegura.

Gonzalo ahora es rostro de la marca Florsheim, la cual tiene locales en diversos centros comerciales como el Alto Las Condes, Casa Costanera y Plaza Egaña.

Con respecto a la reacción de la gente, el periodista asegura que “la gente también me manda fotos por Twitter cuando me ven en los malls”.

“No lo pensé tanto y me animé no más”

Gonzalo también habló sobre cómo se dio la colaboración con la compañía, y contó que “es gente con la que trabajo hace cino años y eso me generó un grado de confianza para hacer algo diferente a mi oficio. No lo pensé tanto y me animé no más”.

“Pero debo decir que soy muy malo para este tipo de cosas, soy muy tronco. Me acuerdo de las primeras veces que hice campañas para los canales donde trabajé y los fotógrafos se reían”, contó al medio. Sin embargo, “con el tiempo me los volví a topar y me decían que estaba menos tronco, mucho más suelto”.

Sobre si seguirá con su carrera como modelo, el comunicador dejó la puerta abierta: “Te podría decir que no, pero aprendí a no pensar tanto en lo que viene y enfocarme en el presente. Tengo claro que mi oficio es el periodismo deportivo, es lo que me gusta y apasiona, pero entiendo que hay un montón de cosas aledañas a las que les puedo sacar provecho. Lo hago, pero con mesura, cuidado y equilibrio”, sentenció.