Jim Caviezel: así luce hoy el protagonista de la Pasión de Cristo

Antes de protagonizar “La Pasión de Cristo”, Jim Caviezel ya había actuado en varias películas y series de televisión. Su carrera como actor comenzó en la década de 1990, apareciendo en películas como “My Own Private Idaho” (1991) y “Wyatt Earp” (1994).

En su filmografía se pueden leer títulos como ‘La Voz del Silencio’ (1998), “Ride with the Devil” (1999) y “Angel Eyes” (2001), así como en la serie de televisión “The Practice” (2001-2002). También interpretó a Edmond Dantès en la película “The Count of Monte Cristo” (2002), que fue un éxito de taquilla y lo llevó a la atención del público en general.

Sin embargo, fue su papel protagónico en “La Pasión de Cristo” (2004) lo que llevó a Jim Caviezel a la fama mundial. Esta película, dirigida por Mel Gibson, fue un gran éxito de taquilla y recibió una gran cantidad de atención y controversia debido a su representación gráfica de la crucifixión de Jesucristo.

La interpretación de Caviezel como Jesucristo fue muy elogiada y se convirtió en uno de los papeles más icónicos de su carrera.

“La Pasión de Cristo arruinó mi carrera”

A pesar del gigante éxito de la cinta religiosa, también recibió muchas críticas por parte de varias organizaciones que calificaron la historia como ‘antisemita’ y de ‘fanática’.

En ese punto, Caviezel alcanzó a declarar que ‘La Pasión de Cristo’ arruinó su carrera. Sin embargo, nada estuvo más alejado de eso.

Después de interpretar a Jesucristo, Caviezel continuó actuando en películas y series de televisión, incluyendo “Déjà Vu” (2006), “Outlander” (2008), “Transit” (2012) y “Person of Interest” (2011-2016). También ha seguido trabajando en proyectos con temática religiosa, como la película “Paul, Apostle of Christ” (2018), en la que interpretó a San Lucas.

A casi 20 años de haber estrenado esa cinta, el actor de ahora 54 años ha aclarado que nunca se ha arrepentido de haber participado en la cinta dirigida por Mel Gibson.

Además de su trabajo como actor, Caviezel es conocido por ser un devoto católico y ha hablado públicamente sobre su fe en varias ocasiones.

Actualmente, podemos verlo en su única cuenta oficial de Instagram, @therealjimcaviezel, donde suele compartir fotos privadas con su familia y en su día a día.

El último proyecto en el que participó fue prestando su voz para la aplicación Pray 40, donde se busca guiar la meditación de una persona bajo la prédica cristiana.