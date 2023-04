La fortuna que Shakira pagará en colegio de sus hijos en Miami: estudiarán con hijos de Alejandro Sanz

Shakira comenzó una nueva vida, y es que este fin de semana se mudó de la que fue su casa por más de 10 años y se fue de Barcelona a Miami con sus dos hijos Milán y Sasha.

La famosa tenía planeada su mudanza para este año pero t uvo que apresurarla según reveló el paparazzi Jordi Martín porque el padre de Piqué le dio hasta el 1 de abril para irse de la mansión.

Y es que esa casa fue comprada por Shakira y Piqué, pero ahora en los papeles los que aparecen como dueños son Piqué y su padre, así que la colombiana tuvo que adelantar la mudanza.

Sin embargo, se fue con muchas ilusiones y esperanzas de comenzar esta nueva etapa de su vida y así lo dejó saber a través de sus redes sociales.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, fue el emotivo mensaje que compartió en sus redes.

Esto es lo que Shakira pagará en el lujoso colegio donde sus hijos estudiarán en Miami

Shakira se tomó su tiempo para ver cuál colegio era el más indicado para sus hijos Sasha y Milán en Miami, y eligió uno de los más prestigiosos y lujosos.

El Colegio American School of Barcelona será el nuevo colegio de sus hijos, donde recibirán una educación de calidad, muy completa, y además, podrán disfrutar de varias actividades extracurriculares.

Es uno de los colegios más prestigiosos de la zona, y Shakira deberá cancelar 22 mil dólares al año por cada uno de sus hijos, es decir, en total cancelará 44 mil dólares.

La colegiatura es de las más costosas, no está al alcance de todos, por lo que asisten los hijos de los más adinerados de la zona, y entre ellos están los hijos de Alejandro Sanz .

Esto deja claro que Alejandro Sanz y Shakira estarán más unidos que nunca, y es que se sabe que son grandes amigos, y muchos fans sueñan con verlos juntos como pareja.

Sin embargo, él tiene novia y se ha mostrado muy enamorado de ella, pero esto no evitará que ayude a Shakira ahora, la guíe, aconseje, y se vean más seguidos, pues sus hijos estarán en el mismo colegio.