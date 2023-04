La nueva vida de “Palta” Meléndez en España: “Hasta el día de hoy estoy viviendo de mis ahorros”

Juan Carlos Meléndez (63), más conocido como “El Palta” Meléndez, dejó Chile hace un año y medio para irse a España. Junto a su actual esposa y sus dos hijos partieron rumbo a Málaga, sin antes vender todos sus bienes en el país para partir sin problemas.

En conversación con LUN, el humorista relata que “he ganado algunos euros, es verdad. Hice un show en una fonda dieciochera para residentes chilenos en la Feria de los Pueblos, pero no estoy recibiendo un ingreso mensual. Ahora está en la localidad de Benalmádena, a 15 minutos de Málaga, donde compró una casa con vista al mar. “Con lo que me traje de Chile, me compré esta casa, un vehículo y hasta el día de hoy estoy viviendo de mis ahorros”.

Consultado sobre esto, precisó que “podría aguantar un año sin trabajar. Pero esa no es la idea. Los ahorros son para emergencias”. Según Palta el haber pagado la casa al contado, ha hecho que no necesite invertir tanto para sobrevivir.

La casa que adquirió la familia es grande, de cuatro habitaciones y con una terraza increíble frente al mar. “La compré durante la pandemia a muy buen precio”, explicó.

De acuerdo a su trabajo, adelantó que está preparando un espectáculo llamado “Fono Sapiens, con un guión que construí con el guionista viñamarino Gianfranco Rolleri.