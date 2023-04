“Lo disfruté mucho más, la gocé”: Kel Calderón corrió medio maratón de Viña junto a su pololo

Kel Calderón compartió este lunes en sus redes sociales, como habitualmente lo hace, una serie de postales de su última participación en el medio maratón de Viña del Mar, donde la hija de Raquel Argandoña finalizó la competencia en dos horas y un minuto.

Si bien su registro fue peor al que logró en los 21K que hizo el año pasado (1 hora y 58 minutos), la influencer destaca en conversación con lun.com que en esta ocasión “lo disfruté mucho más, la goce”. Esto, porque en esta edición hizo el recorrido por las calles viñamarinas junto a su actual pololo, el empresario gastronómico Renzo Tissinetti.

La compañía de Kel Calderón

“En la anterior corrí solita y es menos entretenido. Estás con música, pero acá corrí con Jacob (influencer, tiktoker y embajador de Puma), Jaime Ibarnegaray, mi jefe, y con mi pololo, Renzo Tissinetti, que participó por primera vez en su vida, nunca antes había corrido ni tres kilómetros. Íbamos muertos de la risa, grabando cosas. Lo disfruté mucho más, la gocé”, señaló.

“Me sentí súper bien. Es una carrera larga, igual una queda agotada, pero estuvo rico. Al principio, en la mañana, estaba bien fresco. Los primeros 10K estuvieron agradables. Después salió el sol brutal de Viña del Mar y la segunda vuelta fue más dolorosa. En el kilómetro 17 ya estaba sufriendo, pero se logró el objetivo: cumplí los 21K y la sensación de satisfacción del final valió la pena”, recordó la abogada, quien pese a bajar su registro, reconoce haber terminado bastante mejor que en la competencia anterior.

“Una crack, una grande”: pololo de Kel Calderón dice que su relación con la hija de Raquel Argandoña es algo “hermoso”

Kel Calderón niega tajante pacto con Pangal Andrade: Eso sí que sería tóxico y bizarro”

“Estoy muchísimo menos adolorida que la vez anterior. Estoy cansada, pero en la anterior prueba quedé con un dolor punzante en las piernas. Ayer tuve sesión con mi kinesiólogo, espectacular. Me soltó los músculos para no tener dolores y me sentí súper bien”, dijo.

Los deseos del Kel Calderón

Si bien su agenda viene apretada, debido a compromisos como influencer de otras marcas, la mediática asume desde ya un nuevo desafío. Que espera compartir nuevamente junto a su pololo: el Puma Maratón de Viña del Mar 2023.