“Malévolo cucarachón se nos puso sentimental”: se burlan de las quejas de Piqué por su salud mental y aseguran que el deportista se contradice y ya ni sabe qué decir desde que Shakira se fue de Barcelona con sus hijos.

Y es que tras saberse la noticia de que la cantante ya se embarcaba en el avión para dejar atrás su pasado con el deportista, éste no dudó en expresarme más abiertamente sobre la colombiana y todo lo que ha hecho musicalmente en su contra. Pero, a pesar de que trató de hacer un análisis sobre las “consecuencias” que aún sigue generando el lanzamiento del BZRP Music Session número 53, no hubo quien no se descargara sobre sus palabras, pues para muchos, el español no tiene la moral para justificar cómo se ha llegado a sentir luego de ello y mucho menos su novia Clara Chía.

Piqué diciendo que Shakira le tiro el beef con la sesión #53 y que solo dijo que es la pu+@ ama, que ella no pensó en la salud mental de la ex, Piqué piensa más por lo que pasó la ex, pero no por todo lo que pasaron shak y sus hijos 😢 pic.twitter.com/QlyzdiOk8l — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 1, 2023

Todo ello viene dado luego de que el exjugador del Barcelona expresara que la artista nunca llegó a pensar en la salud mental de las personas a quienes le dedicó esos beef, por lo que muchos consideraron que ahora sí está más herido que nunca y por eso no hubo quien no lo atacara nuevamente, pues alegan que él no ha pensado aún en el dolor que le ha causado a la madre de sus hijos e incluso a Milan y Sasha.

“Ah porque él pensó mucho en la salud mental de ella cuando la cagó”, “Piqué siempre buscando protagonismo. Ya supera, cometiste el peor error de tu vida”, “Engañar a la estrella latina más querida en el mundo con un fan base incondicional, madre de tus hijos, recuerda bien. Y eso es algo que no se olvidará fácil! Tipejo de cuarta!”, “Malévolo cucarachón se nos puso sentimental”, “Ay pobrecito se queja de la salud mental de él y de la amante pero cuando andaba saliendo a escondidas no pensó en la salud mental de su pareja, ni de sus hijos”, fueron tan solo algunas de las reacciones que generó su intervención en streaming que sigue dando de qué hablar, pues todos ahora se burlan de las quejas de Piqué por su salud mental.

Pero, lo que nadie soporta es su falta de respeto, pues éste ha hecho el papel de víctima al referir que a diario recibe millones de descalificativos en su contra desde que se separó de la artista quien a su criterio cuenta con una fanaticada que no “tiene vida propia”, pues se han dedicado es a estar pendiente de los pasos de la artista solo para desprestigiarlo a él y su actual pareja.