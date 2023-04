“No voy a aguantar humillaciones”: Filtran furiosa rabieta de Lisandra Silva en “Aquí se baila”

Un fuerte encontrón con un integrante del jurado de “Aquí se baila” fue el que tuvo la cubana Lisandra Silva, quien habría renunciado al programa de Canal 13 tras una fuerte discusión con el argentino Aníbal Pachano. Así lo dio a conocer la periodista Luis Sandoval en el live de Instagram “Qué te lo digo”, que realizan cada domingo junto a Sergio Rojas y Paula Escobar.

“Estuve reporteando, me lo dicen y me lo corroboran tres fuentes, así que lo que ocurrió en Canal 13, es efectivo”, dijo el expanelista de “Me Late”.

“Resulta que el día jueves se graba en un capitulo muy especial, se graba el regreso de Lisandra Silva, estaba radiante, maquillada (...) y ese día de la grabación le proyectan un video de Lisandra, donde sale ella contando esta experiencia de regresar y comienza a contar los preparativos del baile”.

Lisandra Silva indignada en “Aquí se baila”

Incluso, en los registros aparece su pareja Raúl Peralta, de quien se especula estarían separados, pero le entrega todo su apoyo. Por lo tanto, hasta ahí todo iba bien y nadie iba a imaginar que después de su presentación quedaría la grande.

“Resulta que Lisandra hace un presentación y a un jurado, específicamente a Pachano, no le habría gustado en absoluto, lo que hizo Lisandra Silva, entonces como jurado punzante, ácido y bien polémico, comienza a decir cosas a Lisandra, que no había bailado bien, que no le había gustado su presentación”, dijo Luis.

Pero, lo que habría gatillado el huracán Lisandra, fue porque la habrían tratado de “conflictiva” y la culparon del despedido de dos bailarines, por problemas con ella.

“(Pachano) le comienza a enrostrar que ella había sido una bailarina un poco conflictiva y le dijo: ‘por tu culpa sacaron a dos bailarines’, a esa acusación Lisandra dice: ‘No fui yo, fue la producción’. Ahí comienza una trifulca (...) empiezan a pelear entre ambos y él la trató de mentirosa”, aseveró el periodista.

Ante esto, Lisandra, le habría quitado el micrófono al animador Sergio Lagos y anunció su retiro del programa.

“Lisandra con todos los colores cubanos en su cara, se le cayó el maquillaje, se le cayó la pestaña y creo que Lisandra en un acto muy valiente de su parte, pesca el micrófono de Sergio Lagos, se para y se posiciona en medio del escenario y le dice a todo el jurado: ‘yo no voy a aguantar más descalificaciones, ni humillaciones, por lo tanto me retiro. Tira el micrófono, se da vuelta, abandona el estudio, se va a su camarín, se cambia de ropa y se va indignada de Canal 13″, aseguró Sandoval.