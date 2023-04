Alfredo Adame se enfurece con su hijo y “no lo quiere ver”: así ha sido su relación con él

Alfredo Adame ha sido una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano por sus arranques de ira y ataques hacia otras celebridad. Aunque el actor siempre tuvo gran reconocimiento por su participación en telenovelas como Retrato de familia y En nombre del amor ha terminado siendo tendencia por las razones equivocadas.

Recientemente se dio a conocer que Alfredo Adame estaría presente en uno de los carros alegóricos que desfilarían en la CDMX durante la próxima Marcha del Orgullo LGBT, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de junio. Esto hizo que miembros de la comunidad y figuras del espectáculo como Polo Morín y Sebastián Adame, el propio hijo del actor, se levantaran en contra ya que este “no es un digno representante”.

Sebastián Adame ha estado alejado de su padre por diversos problemas familiares que han enfrentado y según reveló a Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano, el que consideren al actor para }la marcha es “una falta de respeto”.

“Yo estoy muy molesto…la verdad él no merece estar ahí. Es una falta de respeto enorme a la comunidad el hecho de que esté”, dijo el joven.

Sebastián aseguró que su molestia no tiene nada que ver con los problemas familiares que hay entre ambos sino con los comentarios homofóbicos y transfobicos que su padre ha hecho. En 2022 su madre, Mary Paz Banquells, señaló que el actor había rechazado a Sebastián cuando este decidió salir del clóset.

Por su parte, el actor Polo Morín reafirmó lo dicho por Mary Paz, acusando a Adame de “promover la violencia en todas sus expresiones”.

Alfredo Adame reacciona a los reclamos de su hijo

Ante la invitación a la Marcha Gay y los comentarios de sus detractores, el presentador de televisión dijo: “¿Por qué crees que me volvieron a invitar? Por el resultado del año pasado. No quiero pecar de vanidoso pero fui uno de los mejor bien recibidos de toda la marcha y tampoco me voy a rajar. No sé si voy a estar en México pero si sí, por supuesto que me voy a subir a un camión”.

¿Qué sanción habrá para el carro alegórico (marca) que metió al homofóbico Alfredo Adame a mandarnos a chingar a nuestra madre en nuestra Marcha del Orgullo LGBT+?



¿Cómo podemos cuidar que algo así no vuelva a suceder en nuestro espacio?#MarchaDelOrgullo2022 #MarchaLGBTCDMX pic.twitter.com/tk85Xa862i — Mil (@Milgoeshunting) June 27, 2022

Adame también tachó a Morín de “mal actor” y se refirió a Sebastián como “el hijo de esta señora Banquells” y señaló que el odio que le tiene viene de que “ya no los apoya económicamente”.

“Es su ardor porque les dejé de pagar la escuela y les dejé de dar dinero después de que me di cuenta que me robaron el pasaporte para que no me fuera a Estados Unidos, entonces, lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin cuidado, yo con Sebastián no quiero volver hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida”, dijo Adame.

¡Alfredo Adame nos revela en exclusiva para #VLA que sí asistirá a la marcha del orgullo en el próximo mes de junio! 😱📺 #MiLunesLoinicio pic.twitter.com/oeG5lIY8LE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 3, 2023

Cabe recordar que Adame ha estado casado en varias ocasiones y resultado de esas relaciones tuvo a sus cuatro hijos: Vanessa, Diego, Alejandro y Sebastián. Sin embargo, su temperamento y constantes escándalos los ha llevado en varias ocasiones a enfrentamientos y a un distanciamiento.

El actor de 64 años ha sido cuestionado por no buscar tratamiento o ayuda psicológica para resolver sus problemas de ira pero él niega tener algún problema o necesitar ayuda.

“Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, dijo en febrero pasado tras un pleito en la vía pública.