“Canta mejor que todos ellos”: Cibernautas arremeten contra Beto Cuevas tras no elegir a concursante en “The Voice”

Durante el último capítulo de “The Voice”, Beto Cuevas se convirtió en blanco de las críticas luego de exponer sus argumentos para no elegir a Catalina Miranda, una de las participantes.

La joven de 23 años participó con el tema “Greatest Love of all” de Whitney Houston, aunque fue este hecho la que la dejó fuera de la competencia.

“Eres muy linda, cantas precioso. Tengo la sensación de que estabas…”, alcanzó a decir, y luego se escuchó al público corear: “¡Injusticia!”.

“¡Despertó el ‘Monstruo’ de The Voice”, comentó Diana Bolocco.

“Mi opinión es que se parecía mucho a la voz de Whitney Houston, que no es algo malo, pero en este programa buscamos voces originales”, afirmó el vocalista de La Ley, esto entre las pifias del público.

“Tienes que buscar tu tono original para buscar tu voz. A lo mejor no me vas a querer por eso, pero si no te dejamos, te tienes que ir con algo constructivo. Cantas espectacular, pero tienes que encausar”, agregó.

Posteriormente, en las entrevistas tras bambalinas, la joven comentó que la decisión “me frustra harto, pero todo pasa por algo”.

Sin embargo, la opinión del artista nacional generó ronchas en las redes sociales, puesto que aseguraron que su argumento no era válido.

Acá te dejamos algunas de las reacciones:

Increíble que no se hayan dado vuelta porque su voz se parecía un poco a la de Whitney... excusa absurda. Canta mejor que todos ellos #TheVoiceCHV — Bernardo Estrada Z (@BernarEstrada) April 4, 2023

Te pareces a la Whitney y nosotros buscamos a cantantes como Karen paola algo así 🤣jajajajajaj#thevoicechv — Pame (@PamBJB) April 4, 2023

Me cae tan mal este jurado qlo. Sigo sin entender el tema de decir "Cantas precioso" , pero no se dan vuelta. Weon, como la vas a dejar fuera por parecerse a la voz de Whitney Houston ? Jajajaja Es weon el Beto. #TheVoiceCHV pic.twitter.com/ViDkPmYWhs — Pedro (@Elfo81_12) April 4, 2023