Charlie Day, Luigi en “Super Mario Bros. La Película”: “Es la primera vez que me eligen como el tipo alto, y lo he disfrutado cada segundo”

Este 5 de abril es el estreno de “Super Mario Bros. La Película” y desde Fayerwayer tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los actores que le dieron voz a los personajes: entre ellos, Charlie Day, voz de Luigi. En una entrevista doble, donde se encontraba junto a Chris Pratt (quien le dio su voz a Mario), Charlie nos relató lo que significaba para él ser Luigi.

Tuvo cercanía con el personaje más allá de haber jugado cuando más joven a los videojuegos: en pandemia jugó “Luigi´s Mansion” con su hijo. Este actor, que suele interpretar personajes nerviosos, jamás espero que su voz temblorosa calzaría perfecto con el fontanero vestido de verde. También nos reveló que amó ser el personaje “alto”. Y digamoslo: muchos pensamos que Charlie incluso tiene un parecido físico con el personaje, pese a ser más bajito que Chris Pratt.

Lee la entrevista a continuación...

Charlie, los videojugadores ya conocían “la voz temblorosa de Luigi” por “Luigi’s Mansion”. ¿Fue difícil para ti transmitir el miedo de Luigi en este doblaje?

En 2020, durante la pandemia y el encierro, jugamos mucho “Luigi’s Mansion” con mi hijo. Luego, “sorpresa” me ofrecieron este papel. Un personaje nervioso es algo que he hecho mucho, y me siento muy cómodo en hacerlo. Yo creo que para mí sería mucho más difícil hacer un personaje rudo o valiente.

¿Cómo describes la hermandad entre Mario y Luigi que vemos en la película?

Potente y muy real. Hacer un videojuego es un desafío respecto a la personalidad de los personajes, y eso es diferente en las películas. Acá profundizaron en por qué nos preocupábamos el uno del otro, nos mostraron momentos dulces del pasado y muchos detalles de su relación. Nos cuentan “quienes son estos hermanos”, en 90 minutos, sus sueños, sus esperanzas, sus relaciones familiares y más.

¿Qué opinas sobre el hecho de que son fontaneros? ¡Son héroes de la clase trabajadora!

Sí. Es verdad. Son hérores de la clase trabajadora y eso es increíble.

¿Vieron la película de Mario en los 90′s?

(Chris mira a Charlie, Chris responde primero, luego Charlie). No no la vimos, pero creo que una película con actores reales si podría realizarse. Sí, podría realizarse. Lo más complejo sería la escena de la pista del arcoíris, pero de pronto con CGI. Sería muy desafiante. Y hacer esa escena sería algo rudo.

¿Qué opinas de los easter eggs?

¡Están por todas partes! Ilumination sabe todos los detalles y deberían hacer una lista para buscar todos los easter eggs, sería fantástico, tal vez encontremos uno que ni siquiera conocemos. Sería un desafío entretenido.

La película sucede, en parte en Nueva York. Tu te criaste ahí. ¿Hubo influencia de aquello en el acento que le diste a Luigi?

En realidad puedo hacer varios acentos dentro de Estados Unidos. Pero sí, me sentí mucho más cómodo sabiendo que no sería británico. Hay mucha presión al hacer un personaje tan icónico a nivel mundial como Luigi. Tienes que confiar en que las personas que trabajan contigo van a sacar lo mejor de ti. Y también confiar en los motivos por los cuales te seleccionaron.