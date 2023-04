Christine McVie fue diagnosticada de cáncer y murió de un derrame cerebral masivo

A la artista Christine McVie le fue diagnosticado cáncer agresivo e instantes después falleció de un derrame cerebral masivo. El certificado de defunción y el testamento de la cantante, obtenidos por The Blast, explican que la tecladista tenía “metastásico maligno de origen primario desconocido”.

¿Qué es un tumor metastásico maligno primario desconocido?

Esto significa que el cáncer se había esparcido por todo su cuerpo donde no se detecta la fuente primaria o el tumor. Según el Instituto Nacional of Health, el “tumor metastásico para el cual el sitio de origen no es sugerido por un historial completo, examen físico, estudios de rayos X de tórax, estudios de sangre y orina de rutina y evaluación histológica”.

McVie sufrió un “accidente cerebrovascular isquémico” que causó su muerte. Por lo que el cáncer viene siendo la causa secundaria de su muerte. Este accidente cerebrovascular es descrito como “un coágulo de sangre bloquea o estrecha una arteria que va al cerebro. A menudo se forma un coágulo de sangre en las arterias dañadas por la acumulación de placas (aterosclerosis). Puede ocurrir en la arteria carótida del cuello como otras arterias”.

McVie habló de su salud antes de morir

Siendo este el tipo de accidente cerebrovascular más común. Antes de su muerte, McVie contó sobre todos los problemas de salud que su cuerpo acarreaba: “Tengo bastante mala salud. Tengo un problema crónico de espalda que me debilita. Me pongo de pie para tocar el piano, así que no sé si realmente podría hacerlo físicamente. ¿Qué dice eso? La mente está dispuesta, pero la carne es débil”, le dijo a Rolling Stone”.

Christine McVie, vocalista y teclista de la banda británica Fleetwood Mac Foto: Web

Además de la causa de muerte, el certificado de defunción reveló que ella sufría de “fibrilación auricular”, a menudo llamada AFib, que es “el tipo más común de arritmia cardíaca tratada. Una arritmia es cuando el corazón late demasiado lento, demasiado rápido o de manera irregular”.