Fran Conserva sobre el documental de su hermana Claudia: “es un registro muy honesto”

En la edición de este lunes de “Milf” el panel abordó el tema del documental testimonial de Claudia Conserva en su ardua batalla contra el cáncer de mama, tal como se aprecia en el video de YouTube.

El pasado jueves TVN anunció, en el contexto de la presentación de su parrilla programática, que emitirá el trabajo audiovisual de la animadora, titulado “Brava”.

Por su parte, Claudia reveló también la noticia en sus redes sociales, el trabajo conmovedor que busca concientizar a miles de mujeres chilenas y sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.

“Ya han pasado nueves meses desde que supe mi diagnostico: cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento. Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir (...) con material que no pretender ser un informe sobre el cáncer”, escribió en su Instagram.

“Fue un transitar súper psicodélico”

En este escenario, Fran Conserva en el programa “Milf” entregó algunos detalles de la producción que registro su hermana con su celular, día a día en el tratamiento del cáncer. “No quiero hablar antes que ella, siento que ella tiene que dar sus motivos”, inició sus palabras.

“Sólo puedo decirles desde mi vereda que estoy bastante involucrada en el proyecto: la grabé, edité… Y sólo decir que, como decía la Claudia, no pretende ser un informativo. Es un registro muy honesto”, reveló la panelista.

En este sentido, contó que “ella se empezó a grabar antes, y me contó y le dije ‘ya, yo te apoyo’. No teníamos ninguna garantía si la Claudia salía viva o no de esto, todo ese tiempo grabamos con la salud muy en contra”.

“Es muy honesto, porque fue un proceso en el que Caudia también se desprendió de toda la vanidad y se mostró realmente tal cual es. Siento que, desde mi punto de vista conociendo el material, es interesante verlo”, afirmó.

Sobre los registros, Fran detalló que éstos son “a ratos muy crudo, a ratos lidiando con un humor de hermanas, a veces negro, a veces blanco, llanto, risas. Fue un transitar súper psicodélico, una montaña rusa”.

“Siento que mucha gente se va a sentir identificada, porque nadie se muestra en las malas, dejando atrás el ego”, aseguró en “Milf”.