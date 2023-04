“Fue súper incómodo”: Francisco Kamisnki relata el drama más complejo de “Sígueme y te sigo”

Este lunes el programa “Sígueme y te sigo” cumplió cinco meses al aire por las pantallas de TV+. El vespertino de farándula, conducido por Francisco Kamisnki, ha logrado posicionarse como un espacio televisivo referente en su área y, en conmemoración de estos meses en transmisiones, el animador analizó la propuesta y reveló el momento más incómodo que han vivido, en conversación con Página 7.

“Este tiempo lo considero positivo porque partimos con la duda de la gente, con el cartel que éramos el reemplazo de ‘Me Late’. Hemos ido rompiendo esos estigmas, creciendo en audiencia, encontrando un camino con los panelistas y con lo que quiere el canal”, valoró Kaminski.

“Para ser sinceros, cuando partimos nadie sabía cuánto íbamos a durar, dependíamos muchos de los resultados, de la respuesta de la gente. Hoy gozamos de buena sintonía. Generalmente estamos entre los dos o tres programas más visto de TV+”, añadió el comunicador.

Dramas en el estudio

Aunque Kaminski asegura que estos meses se le “han pasado volando”, no todo ha sido un lecho de rosas, dado que en más de una oportunidad ha quedado el desastre en el estudio. De estos momentos, el animador destaca un drama que hoy recuerda como un día muy incómodo.

El hecho en cuestión fue cuando Savka Pollak estuvo de invitada en el programa. Se sentó al lado de Mauricio Israel y finalmente se desencadenó una gran discusión entre ellos.

“Fue al comienzo, cuando en el programa tuvimos el encontrón entre Mauricio y Savka, algo totalmente inédito e inesperado para mí, porque no tenía idea que se conocían, que iba a pasar lo que sucedió”, relata el conductor de “Sígueme y te sigo”.

“No sabíamos cómo reaccionar, no nos habíamos puesto en ese escenario tampoco. Para mí fue súper incómodo. Y no me voy a olvidar nunca lo que pasó, porque Mauricio se terminó yendo del estudio. Fue un momento difícil”, aseguró Kaminski.