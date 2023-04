“Hay reclamos de la gente”: Julio César Rodríguez sacó la voz contra jurado de The Voice

El animador de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, sacó la voz por los participantes del programa The Voice Chile y le reclamó al jurado por no seleccionar a los postulantes con buena calidad vocal, a quienes dejan ir cuando no se dan vuelta de sus asientos.

Fue en los minutos finales de matinal, que sus conductores llegaron hasta el estudio donde se graba el concurso de talentos, ocasión donde JC realizó sus descargos contra el panel de evaluadores, conformado por Beto Cuevas, Francisca Valenzuela, Puma Rodríguez y Prince Royce.

“No es que quiera ser pesado, pero hay reclamos también. No, es que de verdad. Dejemos de sobarnos el lomo, ya estuvo bueno…”, dijo en un comienzo, afinando sus cuerdas vocales, consignó La Cuarta.

JC reclama contra jurado de The Voice

Ya con más confianza, continuó con el reclamo, el cual fue aumentando en intensidad, aunque todo en modo medio en broma, medio en serio.

“Hay reclamos de la gente. Hay muchas veces que ustedes no se dan vuelta. Y eso genera indignación en las personas en la casa… ¡y en mi también!”, dijo elevando la voz, ante la mirada atenta de Fran Valenzuela.

“Se apasiona…”, bromeó la cantante, quien le explicó el motivo de las decisiones que deben tomar, reconociendo que muchas veces también se arrepienten.

“Pasa porque nosotros estamos acá escuchando a más de 200 personas cantar. Y a veces estamos calculando la estrategia para nuestros equipos, a veces nos arrepentimos también, hay cupos limitados”, aclaró la intérprete de “Muérdete la lengua”.

Además, aclaró que no siempre lo que los telespectadores escuchan en sus casas es igual a los que ellos oyen en vivo en el estudio.

“A veces también pasa que en la sala se siente una cosa, se escucha una cosa, y quizás en la casa y en el switch se escucha otra también. Entonces, hay varias variables que van cambiando. Uno tiene que aceptar que a veces hay gustos distintos, a veces uno puede equivocarse… son todos buenos. Estamos hablando de 250 audiciones que son excelentes”, explicó.