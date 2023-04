“La Ley de Baltazar” deja marcando ocupado a televidentes: todo indica que no habrá matrimonio

Ya entrando de lleno en la parte final está “La Ley de Baltazar”, ahora pone en alerta a los televidentes el vuelco que habría en el matrimonio entre su protagonista y Cristina. Esto porque al parecer no habría casorio.

En las escenas del próximo capítulo se dejó ver que Baltazar y su novia tuvieron una discusión, la cual fue vista por Mariano, quien le pregunta a su papá qué pasó: “La verdad que se está imponiendo”, le respondió Baltazar.

Y claro, porque el patriarca sigue enamorado de Margarita, quien le insistió a la hermana Clara, que no quiere interponerse entre la pareja.

“Están a punto de casarse, ¿quiere que me interponga a ese compromiso?”, le dice Margarita a la religiosa. “No podría vivir tranquila, no soy capaz de hacer eso. No voy a ser feliz a costa del sufrimiento de los demás”, agregó.