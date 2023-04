“Me quedó mal esto”: María Luisa Godoy sufre fail en la cocina de “Buenos días a todos” al tratar de hacer unos panqueques

María Luisa Godoy sufrió esta mañana, en el inicio del programa “Buenos días a todos”, un jocoso fail al intentar preparar unos panqueques para sus compañeros.

Todo sucedió mientras su compañero en la animación, Eduardo Fuentes, leyó una columna de Larry Moe, donde el columnista de lun.com criticó la línea editorial del matinal del canal público por no considerar temas de farándula y por decidir cambiar la dupla veraniega, compuesta por Gino Costa y Yamila Reyna, para “apostar fuerte” con Fuentes y Godoy en la animación del programa.

Ausencia de farándula en TVN

“Iban muy bien con la química de Gino Costa y Yamila Reyna, pero decidieron apostar fuerte y los reemplazaron por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy. El resultado, al menos en las cifras, no ha sido el esperado. Unos de los dramas del ‘Buenos días a todos’ actual es su absurda decisión editorial de no abordar farándula, que equivale en los hechos a esquivar los temas de los que todos hablan en materia política, deportiva, televisiva y nacional. O sea, un balazo en los pies de aquellos”, fue parte del comentario que abordó Fuentes en el espacio, no sin antes abrir una encuesta en redes sociales para analizar la reacción de sus televidentes.

El fail culinario de María Luisa Godoy

En ese momento, María Luisa quiso matizar la conversación -de un posible regreso de los temas de farándula al matinal- yendo a la cocina instalada en el estudio para preparar unos panqueques, no sin antes aclarar que desde el inicio de la pandemia (2020) no realizaba dicha preparación.

“Algo hice mal, se está quemando, ayúdenme. Me quedó mal esto”, lanzó la conductora a sus compañeros en el estudio, quienes reaccionaron con una sonora risa al ver el fallido primer intento de Godoy con su mezcla.

“Bonito no se ve, pero te juro que tan malo no está”, insistió María Luisa, quien incluso logró que su compañero y Felipe Vidal probaran su panqueque.

¿El resultado? Fuentes arrancó del estudio para desalojar de su cuerpo el trozo de panqueque que probó y Vidal reconociendo que la preparación de Godoy estaba algo pasada.