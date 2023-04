“Muchas veces los vestía los días domingos para ir al colegio”: Pilar Cox confesó cómo su adicción a las drogas afectó a sus hijos

La exanimadora de televisión, Pilar Cox estuvo como invitada en el programa “Buenas noches a todos”, en donde recordó su oscuro pasado tras tener problemas con la adicción a las drogas.

Según el relato de la comunicadora, ella sí logró vencer la enfermedad crónica solo con su fuerza de voluntad.

“Un día, así como empecé, dije: ‘Nunca más. Me saturé (…) Yo no me daba cuenta de que estaba adicta a la droga, ni que estaba haciendo daño”, aseguró Pilar.

En esa época, Cox intentó hacer una vida normal, pero no podía salir mucho de su hogar tras ser un rostro reconocido por la gente.

“Yo escribí un libro, pinté, me salieron cosas bonitas que yo no sabía que tenía. Yo juraba que eso estaba bien”, añadió.

Una crisis familiar

Sin embargo, su familia fue un cable a tierra: “Mis hijos me dijeron que estaba mal”,

“Mis hijos, ya de grandes, me dijeron que estaba mal, que muchas veces los vestía los días domingos para ir al colegio (…) Ese tipo de cosas me pasó, qué pena contarlo, no lo tenía presupuestado… Es una confidencia”, desclasificó la exchica reality,

Pilar le decía a sus retoños que terminaría con la adicción: “Los botaba en el baño, en la basura, pero después volvía a comprar”, reveló.

“Un día común y corriente, nunca lo marqué en el calendario, dije: ‘No más’. Hace más de 10 años”, aseguró ya totalmente recuperada.