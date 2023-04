“No aprovecharon mi imagen”: El humilde palo que Daniela Aránguiz lanzó a Canal 13

Una indirecta nada de humilde fue la que realizó Daniela Aránguiz en el programa “Aquí se baila” de Canal 13, cuando fue entrevistada por el animador Sergio Lagos respecto a la fractura de costillas que sufrió mientras ensayaba una coreografía, que la dejó fuera de competencia.

“Este programa lo encuentro super entretenido. Me hubiera encantado ser parte del jurado, haber hecho un backstage...pero no aprovecharon mi imagen”, dijo sacando risas en el estudio.

“Por supuesto, hubiésemos elevado la audiencia con aquello”, bromeó Lagos.

“Bueno, a mí programa le va muy bien”, insistió la panelista de “Zona de Estrellas”, derrochando confianza en sí misma.

Daniela Aránguiz sobre su lesión

Su confesión la realizó al ser consultada sobre la fractura que le impidió continuar en el concurso de baile, puesto que tendrá que estar, por lo menos, 15 días en recuperación.

“La verdad es que me da mucha pena entrar en este estudio así, en estas condiciones, porque mi idea era entrar a este estudio bailando...volver a bailar. En uno de los ensayos, durante dos semanas, dándole pero con todo, me fracturé dos costillas y lamentablemente, como iba a entrar al repechaje, no me daban los tiempos de recuperación, porque son 15 días en reposo”, señaló.

Además, lamentó no poder participar, puesto que debido a su situación familiar con su exmarido Jorge Valdivia, era una buena oportunidad para distraer la mente.

“Por la situación que estoy viviendo personal, esto era una distracción total. Para mí iba a ser super bonito, porque volver a bailar trae recuerdos cuando era chica. Más que nada era eso, para distraerme, el baile es felicidad”.

La entrevista a Aránguiz, generó diversos comentarios en redes quienes destacaron su particular forma de hablar y la criticaron por intentar hablar “como cuica”.

“Esta tomando clases de hablamiento con la luly”, “Esta tomando clases de hablar con la papa en la boca?”, “Me da risa que habla creyéndose cuica y todos sabemos que es hermana del Rigeo po”, comentaron.