Revelan posible romance de Benjamín Vicuña con escenógrafa argentina: el actor chileno reaccionó

Un nuevo rumor de romance alcanzó esta semana a Benjamín Vicuña, a quien los medios argentinos pusieron en la mira de una nueva relación amorosa, en esta ocasión con la escenógrafa Florencia Mathiasen.

La información fue aportada este lunes por el sitio de Instagram @gossipeame, que es administrado por una reconocida influencer argentina, dedicada a las más exclusivas noticias de espectáculos.

La respuesta de Benjamín Vicuña

En dicho portal, fue que se aseguró que el actor nacional habría sido descubierto en Uruguay, donde se encuentra grabando su próxima película, junto a Mathiasen, a quien habría conocido en “los pasillo de Telefé”.

“Me llega desde Uruguay, de muy buena fuente, que Benjamín Vicuña estaría viéndose con esta escenógrafa de nombre Florencia”, afirmó la influencer, quien destacó que la eventual nueva pareja del nacional está “soltera y es muy mona (NdR: linda)”.

“Él está parando en el hotel Montevideo y éste fin de semana estaría con Magnolia y Amancio (los hijos que tuvo con María Eugenia ‘La China’ Suárez)”, explicó.

El rumor del eventual nuevo romance de Benjamín Vicuña fue ampliamente difundido en Argentina. Fuente: Instagram @Gossipeame.

Si bien Vicuña no ahondó demasiado en el rumor en los programas de espectáculos argentinos, al parecer sí lo hizo con la propia instagramer que levantó la información, y quien en un Live de Youtube del periodista de espectáculos, Juan Etchegoyen, reveló mayores antecedentes del supuesto romance.

“Él me dijo que no era verdad. Él lo niega rotundamente”, contó la instagramer, quien si bien apuntó a que la pareja fue vista junta en Uruguay, también explicó que la propia Florencia descartó estar emparejada con el actor. “Ella negó la historia”, señaló, no sin antes insistir en que “recibí de buena fuente estos datos y sus encuentros que tuvieron en el hotel de Montevideo”.

