REVIEW | “Super Mario Bros: La Película”: prepárate para una lluvia de easter eggs

La saga de videojuegos de Mario, es la estrella principal de Nintendo. Y por segunda vez en su historia el mundo del plomero y el Reino Champiñón llegan a la pantalla grande. Si bien la película de 1993 no tiene una buena crítica, no te preocupes: ahora el resultado es increíble.

De la mano de Illumination Studios, genios detrás de “Mi Villano Favorito”, llega una historia que nos cuenta como Mario llega al Reino Champiñón por primera vez. ¿La misión? Rescatar a su hermano Luigi de las manos del temible Bowser.

Las voces detrás de grandes personajes

Conversamos con los actores detrás de las voces de Mario, Luigi, Bowser y Toad. La selección fue de primera calidad: Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black y Keegan-Michael Key, respectivamente.

Para ellos, el formato de la película (animación) es ideal para trasladar este mundo de Nintendo a la pantalla grande, ya que a través de la animación se puede lograr un resultado muy similar al de los videojuegos “o incluso mejor”.

Super Mario Bros. Movie

Referencias: plagado de easter eggs

La saga de Super Mario ha reunido a varias generaciones y en esta película destacan mucho aquello: está cargada de easter eggs (huevos de pascua). Así se le denomina a referencias escondidas (y no tanto) que puedes encontrar dentro de una película relacionadas con otro contenido.

En este caso, verás referencias a distintas consolas de Nintendo, videojuegos antiguos, otras sagas del mundo de la Gran N y más. Es sin duda una película que reúne a toda la familia y que disfrutarán grandes y chicos por igual.

¿Qué opinas de Chris Pratt como Mario?

Si bien tras anunciar a Chris Pratt como la voz de Mario hubo críticas de los fanáticos, quienes querían a Charles Martinet en dicho rol, el resultado es bastante bueno. Es una voz similar a la histórica del personaje, pero también con un tono heróico y emocional que funciona bastante bien.

Además, Charles Martinet, voz histórica de Mario, también participa en la película dándole voz a dos icónicos personajes y también tuvo participación en las expresiones típicas del fontanero (sus recodados “wajuu” y similares).

Super Mario Bros. Movie

¡No te pierdas la película!

Con poco más de una hora y media de duración, Super Mario Bros.: La Película, logra una historia que hila elementos de varios videojuegos de la saga, le da un rol bastante importante a la Princesa Peach y nos muestra a Toad y Donkey Kong como grandes compañeros de aventura, pero cada uno con ese sello particular de sus personalidades. ¿Bowser? Una joya. ¿El personaje fue hecho para Jack Black o Jack Black fue hecho para Bowser? Calza perfecto. Quédate hasta el final de la película: hay escena post créditos.

super mario movie

Una pregunta a...

Chris Pratt: “Charles Martinet es icónico”

Le diste una nueva voz a Mario. ¿Cómo la describes y qué opinas de Charles Martinet?

Icónico, increíble. Él hizo a este personaje durante décadas. Fue complejo hacer una voz para Mario, pero necesitábamos crear una voz que se sostuviera por 90 minutos. Que mostrara heroísmo, pero también emociones. Esa es una de las limitaciones, una de las diferencias entre un videojuego y una voz para una película. Pero creo que Charles es un ícono y es fantástico.

super mario movie

Charlie Day: “Jugué con mi hijo “Luigi’s Mansion” en pandemia”

¿Cómo fue traer de regreso la voz temblorosa de Luigi, que habíamos visto en “Luigi’s Mansion”?

De hecho en 2020 durante la pandemia y encierro, jugamos mucho “Luigi´s Mansion” con mi hijo. Luego me ofrecieron este papel y fue genial. Hacer la voz de un personaje nervioso es algo que he hecho mucho, y me siento muy cómodo. Yo creo que para mí, sería más difícil hacer un personaje rudo o valiente.

super mario movie

Jack Black: “Bowser es el villano más conocido de todos los tiempos”

¿Qué fue lo que más amaste de ser la voz de Bowser?

Amé que Bowser tenga una gran reputación. Todo el mundo conoce a Bowser y tiene una idea de él. Podríamos decir que es el villano más conocido de los videojuegos de todos los tiempos. Eso es emocionante. Es como interpretar al Joker o otro personaje importante con gran historia. Y es genial cuando te preguntan “hey, y estas trabajando en algo?”. “No nada muy grande, solo que voy a interpretar a BOWSER en la película de Super Mario” y eso genera un “¿qué?” impresionante.

super mario movie

Keegan-Michael Key: “El Reino Champiñón no tiene lógica, pero es genial”

Es difícil de entender el Reino Champiñón. Incluso se preguntan si Miyamoto estaba sano cuando creo esto. ¿Qué opinas de esto, interpretando de hecho a Toad que es un champiñón?

Es verdad, pero lo amo. ¿Habrá estado comiendo champiñones Miyamoto cuando creó el Reino Champiñón? (Ríe). Creo que parte del atractivo del mundo de Mario es lo random y extraño y entretenido que es. ¿Porqué golpeando un ladrillo tendrías una moneda, o por que hay caparazones de tortugas, flores lanza fuego? El Reino Champiñón es muy atractivo, no tiene lógica, pero es genial.

Super Mario Bros. Movie