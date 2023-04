Tom Cruise seguiría sin formar parte de la vida de su hija Suri

Tom Cruise sigue distanciado de su hija, Suri Cruise, así lo confirmó una fuente a Page Six. El actor, de 60 años, tendría muchísimo tiempo sin ver a su hija, de 16 años. La fuente afirmó que ella no es parte de la vida de Cruisel.

Padre e hija separados

Recordemos que Tom y Katie Holmes concedieron, como fruto de su amor, a Suri, quien nació el 18 de abril de 2006. Pero la pareja se separó en 2011 y Cruise, al parecer, también se habría alejado de su hija.

Incluso, Tom lo admitió en las transcripciones de su demanda por difamación de 2012 contra Bauer Media. El actor afirmó que no había visto a su hija tres meses después de la separación.

La situación cambió con la separación de Cruise y Holmes

“Escuchen, cuando hay un divorcio... las cosas cambian”, les dijo a los abogados en 2013. “No es una escena ideal. No es una situación ideal”.

“Durante una declaración por esa misma demanda de $50 millones, que finalmente se resolvió”, el actor “confesó que sus vínculos con la cienciología habían jugado un papel fundamental en la razón por la que se separó de su hijo”, reseña Page Six en su página web.

Suri Cruise es idéntica a Katie Holmes Instagram

¿Qué opina la Cienciología de Kate Holmes?

A Cruise se le preguntó si Holmes lo había dejado “en parte para proteger a Suri de la Cienciología”, y Tom respondió: “Esa fue una de las afirmaciones, sí”.

En 2016, la iglesia fue acusada de separar a Tom y Suri porque, según sus reglas, “los miembros tienen prohibido asociarse con no creyentes. Dado que ni Suri ni Holmes eran cienciólogos”, explica Page Six. Así que Tom no podría tener ninguna relación con ambas.

“Esta es su pérdida, su problema, su problema”, dijo una fuente a Page Six. “Realmente debe haberle lavado el cerebro”. Según Leah Remini, ex ciencióloga, la Cienciología considera a Holmes una “persona represiva” y “enemigo”, así que él “no puede estar conectado con Suri”.