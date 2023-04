Tras realizar una “imitación burda de la diputada Maite Orsini”: José Luis Repenning es el más denunciado en CNTV

José Luis Repeninng ha sido blanco de las críticas durante este último tiempo, esto luego de que al animador de “Tu Día” realizara una imitación del ‘telefonazo’ de Maite Orsini a Carabineros durante el pasado 7 de marzo.

Este hecho quedo reflejado en el informe que entregó CNTV, puesto que el periodista fue el personaje que recibió más denuncias durante marzo.

“Quiero ponerlo súper fácil, para que se entienda lo que quiero decir: me llama un amigo, yo soy Maite Orsini, no sé si Jorge Valdivia es más que amigo, me da lo mismo, pero me llama y me dice ‘Repe, me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención’”, comenzó su monólogo en aquella ocasión.

“Yo pienso ‘Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la autoridad más valorada del país? Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la generala de Derechos Humanos. ‘Generala, hubo procedimiento que pudo poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile, que tenga buen día’. Eso fue lo que dijo… Perdóname, pero yo no soy tan huev…”, lanzó.

Repe ridiculizó a la diputada

La actitud del periodista molestó a los televidentes y eso se tradujo en 28 reclamos al Consejo Nacional de Televisión.

“El periodista José Luis Repenning realiza una imitación burda de la diputada Maite Orsini, caracterizando el llamado telefónico que realizó la diputada, ridiculizándola, mofándose, diciendo que no le cree y suponiendo hechos constitutivos de delitos”, dice CNTV.

Asimismo, aseguran que el comunicador “recrea diálogos y escenas falsas de partes involucradas en presuntos casos de Violencia Intrafamiliar”.

Eso sí, “Tu Día” tiene otro reclamo por un despacho realizado una semana antes del show de Repenning.

“Denunciantes afirman que móvil desde la playa de Papudo, donde se propone que el periodista nade hasta una balsa para acercarse a un delfín, además de llevar una pelota por si este se acerca, ‘incita a intentar e imitar estas conductas que hostigan a los animales, en horario de protección’”, asegura la organización.