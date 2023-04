TVN lanza un nuevo adelanto de documental de Claudia Conserva con fuerte reflexión sobre la familia y el rol frente al cáncer

TVN sacó un nuevo adelanto del documental “Brava” de Claudia Conserva, donde ha ido registrando su tratamiento contra el cáncer mamario.

En las imágenes Conserva muestra a parte de su familia, como lo es su marido Juan Carlos “Pollo” Valdivia y su hermana menor, Francisca Conserva. Muestra además el camino a su primera sesión de quimioterapia, su corte de pelo y sus peores días.

“No tengo pestañas, no tengo cejas, me molesta la luz. No me puedo bañar en la piscina, salir a pasear, tomar, comer, fumar…”, reflexiona en un momento.

Por otro lado, revela la creencia en otro tipo de terapia, como la reconocida tarea de los monjes brasileros.

Además, cuenta en detalle que la familia de una persona enferma de cáncer debe tener mucha paciencia, ya que hay días en que el cansancio y el mal genio se apodera de ellos.